"Esempio di prontezza e senso civico". Medaglia al valor civile per Andrea Pasini, l'imprenditore che bloccò i ladri

Mettere a repentaglio la propria vita per il bene della comunità: è quel che ha fatto l'imprenditore Andrea Pasini alcuni anni fa, permettendo alle forze dell'ordine di assicurare alla giustizia dei pericolosi malviventi dediti alle rapine in casa. Esponente di una storica famiglia di imprenditori milanesi, nato nel 1981, oggi Pasini porta avanti l'omonima azienda fondata dal nonno oltre 80 anni fa, dedita alla produzione di salumi e insaccati. È uno dei fiori all'occhiello della produzione alimentare Made in Italy, un'eccellenza territoriale che dà lustro all'Italia nel mondo.

Come riconoscimento per il grande lavoro fatto sul marchio, che contribuisce al prestigio del nostro Paese nel mondo, nel giugno 2018 è stato nominato Cavaliere dell’Ordine "al Merito della Repubblica Italiana", onorificenza conferita dal presidente Sergio Mattarella e dall'ex premier Mario Draghi. E, nel 2022, è stato nominato Ufficiale dell'Ordine "al Merito della Repubblica Italiana".

E questo mese, ad Andrea Pasini, è stata conferita, sempre dal presidente della Repubblica, anche la medaglia di bronzo al Valor Civile per il coraggio dimostrato nel far arrestare il gruppo di malviventi. Come si legge nella motivazione ufficiale, pubblicata sul sito del Quirinale, Pasini, " mentre si trovava alla guida, avendo notato tre persone a bordo di un'auto che si aggiravano con fare sospetto nella zona, allertava prontamente le Forze dell'Ordine ". A quel punto, " in attesa del loro arrivo, non esitava a inseguire l'auto, riuscendo a bloccarla fino al sopraggiungere dei Carabinieri, consentendo loro di fermare due dei tre occupanti, e di recuperare della refurtiva presente nell'autovettura ". La medaglia gli è stata conferita per il " grande esempio di prontezza e senso civico ".

Da giovanissimo, Pasini sognava di indossare l'uniforme dell'Arma dei Carabinieri, un'ambizione che conferma il suo innato senso civico e di giustizia, dimostrato anche nell'azione che gli è valsa la medaglia al Valor Civile del Quirinale. Ma per senso del dovere nei confronti della sua famiglia, Pasini ha deciso di accantonare quel desiderio e dedicarsi alla gestione e alla cura dell'azienda fondata dal nonno. Si è laureato in Economia aziendale ma ha conseguito anche un master in criminologia e seguito diversi corsi sulla sicurezza.

Nel 2019 è stato chiamato alla segreteria della Presidenza del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica italiana () e, prima ancora, alla segreteria particolare dell'allora. Dal 2021 è collaboratore delper i Rapporti istituzionali, associazioni di categoria, ordini professionali attività connesse.