Nessuno alla sua festa dei 3 anni: il video della mamma diventa virale

Avrebbe dovuto spegnere tre candeline insieme a ventisette amichetti di scuola, giocare insieme ai coetanei e mangiare pizza e snack. Invece la piccola Avery al suo compleanno si è ritrovata completamente da sola e il video, nel quale la madre l'ha immortalata per documentare la sua triste storia, è diventato virale sui social network.

È successo a Salt Lake City, nello Utah, dove la piccola Avery Strong avrebbe dovuto essere la reginetta della sua festa di compleanno ma si è ritrovata, suo malgrado, sola e senza nessuno a festeggiarla in una stanza vuota del KidsTopia Playground, un parco tematico con scivoli e gonfiabili. Una storia triste e desolante che la madre ha voluto condividere sul web con un filmato, in cui si vede la piccola mangiare pizza da sola tra i tavoli apparecchiati ma completamente vuoti, per sfogarsi della situazione e che invece è diventata un caso.

" Il mio cuore è letteralmente spezzato" h a raccontato la mamma Breanna, che su TikTok ha condiviso foto e video della figlia alla festa da sola: " Avevo pianificato l'evento su Facebook e avevo chiesto la conferma. Sette famiglie mi avevano detto di sì. Mia figlia non si è quasi accorta di cosa era successo: ha potuto mangiare quello che voleva e giocare. Ma sono stati soldi e tempo sprecato ".

L'impatto della storia di Avery è stato così forte che il video ha raggiunto oltre 5 milioni di visualizzazioni in appena quarantotto ore e ha raccolto tredicimila commenti. Il popolo dei social ha empatizzato talmente tanto con la triste storia di Avery che i messaggi di auguri sono piovuti da tutto il mondo (compresa l'Italia) con tanto di video e foto. Nei commenti non sono mancati neppure i racconti surreali di feste finite male e bidoni colossali oltre a inviti assicurati per altre feste anche virtuali. Un modo come un altro per cancellare la brutta esperienza vissuta, risollevare il morale della mamma e divertire la piccola Avery. E a chi ha insinuato che la storia fosse solo un racconto acchiappa like, Breanna ha risposto che sarebbe stato cento volte meglio una fake news di quanto invece vissuto da Avery.