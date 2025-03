L'1% degli europei non è figlio di suo padre. Lo studio che ridisegna l'albero genealogico

Ascolta ora 00:00 00:00

Chi è tuo padre? Ogni europeo può dire che al 99% è quello che crede di avere. Da una ricerca del genetista Maarten Larmuseau, che studia quante persone abbiano un padre diverso da quello biologico, è emerso che in Europa accade nell’1% dei casi. Tra l’altro è andato anche a spulciarsi la linea genetica di Beethoven (analizzando il DNA delle sue ciocche di capelli con quello della linea paterna discendenti), e indovinate un po’? Beethoven non è imparentato con i suoi discendenti. Larmuseau è uno che, nel corso nella sua vita di scienziato, ha studiato gli alberi genealogici e ha fatto il test del cromosoma Y per verificare se le linee di discendenza corrispondano con quelle ufficiali.

Vero è che “la certezza della paternità” cambia da cultura a cultura, per esempio è venuto fuori che tra gli Himba della Namibia il tasso è del 48%, con la differenza che lì, proprio per la loro cultura, i padri sono consapevoli. Non se ne fanno un problema, nessuno chiede il DNA del figlio (anche perché non so se nella Namibia glielo farebbero, hanno preferito rassegnarsi), e li accudiscono come propri a prescindere.

Otto milioni di persone al mondo, in ogni caso, scoprono ogni anno che il loro padre non è quello che credevano di avere, proprio per questo Larmuseau non testa persone in vita, prende in considerazione casi di due o tre secoli fa. Uno dei discendenti di Beethoven c’è rimasto male, e ha detto: «Succede in tutte le famiglie, non c’è niente di cui vergognarsi». Vabbè, nessuno pensava che si dovesse vergognare lui.

Infine aggiungerei che succede non solo in tutte le famiglie umane, ma anche in quelle degli altri animali.

Avete presente i cigni? Cito i cigni perché sono animali presi come esempio di monogamia, peccato che facendo il test del DNA ai pulcini usciti dalle uova anche lì è venuto fuori che spesso sono figli di un maschio diverso dal compagno della femmina. D’altra parte, prima dei genetisti e degli etologi, lo sapevano anche i latini: mater semper certa, pater nunquam.