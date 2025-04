Lego dà l'addio al woke: "Stop alla terminologia inclusiva"

Ascolta ora 00:00 00:00

Per qualcuno sono omofobi, ora i Lego potrebbero essere accusati di essere di destra. Sì, perché la celebre azienda dei mattoncini amati da adulti e bambini ha detto basta alla religione woke: stop alla terminologia DEI (diversità, uguaglianza, inclusione). Una scelta di buonsenso, semplicemente, anche perché la casa danese ha recentemente introdotto una serie di minifigure “inclusive” nei suoi set di gioco. In soldoni, nessun complotto.

Come riporta il Telegraph, termini come “diversità”, “Lgbt+” o “persone di colore” sono assenti dal rapporto annuale sulla sostenibilità del 2024. Parole che invece erano ampiamente presenti nel documento dell’anno precedente. Stesso discorso per la formula “diversità e inclusione”: tre menzioni nel rapporto del 2023, zero in quello del 2024. No alle politiche integraliste, è il pensiero dell’azienda, che continuerà a sostenere le minoranze ma senza iniziative ultra-woke. Negli ultimi anni Lego ha introdotto mattoncini e minifigure con un’attenzione specifica alle minoranze. Dal colore della pelle alle culture, fino alle disabilità e alle patologie (la sindrome di Down o la vitiligine, per fare due esempi).

Ma c’è anche chi considera questa svolta un tentativo per strizzare l’occhio alla nuova amministrazione statunitense. Iben Schmidt, una giornalista danese, ha affermato di aver parlato con "diversi esperti" che “trovano difficile vedere questo cambio di approccio come qualcosa di diverso dal tentativo di essere in linea con il nuovo corso dell'amministrazione Trump". "Solo un anno fa, Lego non ha esitato a parlare del proprio lavoro sulla diversità e a dimostrare di essere molto inclusiva" ha aggiunto: "Parole come LGBTQ, 'persone di colore', 'donna', 'diversità' erano completamente scomparse dal loro rapporto di sostenibilità per il 2024".

Lego ha dichiarato in una nota: "Ogni anno rivediamo e adattiamo il nostro reporting per garantire che sia conforme ai requisiti più recenti e rifletta i nostri piani e risultati. Aggiorniamo inoltre regolarmente le nostre politiche. Crediamo che i diversi background, prospettive, competenze ed esperienze dei nostri colleghi siano la nostra forza e contribuiscano alla nostra ambizione di raggiungere i bambini di tutto il mondo con esperienze di gioco Lego.

Vogliamo attrarre, trattenere e sviluppare i migliori talenti e ci siamo sempre impegnati per offrire pari opportunità a tutti i nostri colleghi. Siamo pienamente impegnati nelle nostre iniziative di diversità e inclusione e nella creazione di un ambiente di lavoro accogliente e inclusivo per tutti".