Milano, apre il nuovo Market Solidale: continua la collaborazione tra JTI e Progetto Arca

Prosegue la storica collaborazione, che dura ormai da più di dieci anni, tra JTI e Progetto Arca. È stato infatti inaugurato il 17 luglio a Milano il nuovo Market Solidale della Fondazione. Si tratta di una struttura interamente dedicata al sostegno alimentare dei cittadini in difficoltà economica per fare la spesa per se stessi e le proprie famiglie. Un progetto nato grazie al sostegno di JTI Italia, Fondazione Fiera Milano e Osama, con la collaborazione del Comune di Milano e della Regione Lombardia.

L'iniziativa garantirà inizialmente sostegno a 150 famiglie individuate dai servizi sociali - o segnalate da associazioni partner tra coloro che abitano nei quartieri del Municipio 9 - e metterà a disposizione dei beneficiari delle card alle quali saranno associati dei punti in base ai componenti del nucleo familiare, che potranno essere spesi all'interno della struttura per acquistare generi alimentari o di prima necessità. Il market solidale è allestito in una struttura completamente rinnovata e si presenta come un vero e proprio negozio, privo però di casse o scontrini all'uscita. Bello e funzionale, dispone anche di uno spazio ad hoc per accogliere i bambini mentre i genitori sono impegnati in quel momento a fare la spesa.

JTI e Progetto Arca, il contrasto all'emergenza alimentare

La sinergia tra le due realtà è storica e si consolida di anno in anno e si rafforza con nuovi progetti per contrastare uno dei problemi più rilevanti della nostra società: l'emergenza alimentare. Soltanto nel 2022, la partnership tra JTI Italia e Fondazione Progetto Arca ha assicurato oltre 10mila pasti alle persone senza fissa dimora grazie ai due "Food Truck" - le cucine mobili inaugurate a Padova e Bari - e più di 6mila pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà di 11 città italiane.

Nella fase di avvio del progetto saranno 150 le famiglie, individuate dai servizi sociali o segnalate da associazioni partner tra coloro che abitano nei quartieri del Municipio 9, potranno usufruirne. Prima di consentire l'accesso alla struttura, gli assistenti sociali di Progetto Arca valuteranno la condizione dei nuclei familiari - l'eventuale presenza di minori o anziani, la condizione socioeconomica, la situazione abitativa e lavorativa - e svilupperanno per ciascuno di essi un programma di sostegno personalizzato della durata di sei mesi, che potrà essere rinnovato per altri sei.

Come funzionerà il nuovo Market solidale

La spesa verrà fatta su appuntamento, con il market che resterà aperto tre pomeriggi a settimana esclusivamente per le famiglie selezionate): i beneficiari potranno scegliere in base alle proprie esigenze fra prodotti freschi e a lunga conservazione, alimenti e beni per l'infanzia, prodotti per la pulizia della casa e l'igiene personale, libri e quaderni. Alle famiglie viene assegnata una card a cui sono associati dei punti sulla base del numero di componenti del nucleo familiare. Con questi punti, che si rinnovano mensilmente, sarà possibile "acquistare" i prodotti del market. Oltre a garantire il supporto alimentare, l'obiettivo è aiutare le famiglie a gestire meglio le proprie risorse: proprio per questo motivo, all’interno della struttura sarà presente anche la figura dell'educatore finanziario.

Alessandra Goretti, Corporate Affairs & Communication Manager di JTI Italia

Da dove verranno i prodotti

I prodotti alimentari del Market proverranno dal Banco Alimentare della Lombardia - che è un partner storico di Progetto Arca - da donazioni di aziende agro-alimentari o dal recupero delle eccedenze di alcuni supermercati, salvate così dallo spreco e ritirate quotidianamente dai volontari della Fondazione. Fondamentale il ruolo dei volontari anche per l'accompagnamento delle persone nella scelta tra gli scaffali, offrendo consigli sulla spesa e su una corretta alimentazione. Gli operatori, oltre al colloquio iniziale, si occuperanno anche di coinvolgere i beneficiari in attività di orientamento, informazione e socializzazione, con l'opportunità di partecipare a laboratori, incontri tematici e ricevere consulenze specifiche (per esempio: incontri con un nutrizionista o realtà del territorio).

Il contributo di JTI Italia

" Per non di JTI Italia la collaborazione con Fondazione Progetto Arca è fondamentale. Da oltre dieci anni lavoriamo insieme mettendo a terra un impegno concreto nelle comunità in cui operiamo ". Così Alessandra Goretti, Corporate Affairs & Communication Manager di JTI Italia. " La nostra visione di sostenibilità a 360 gradi che vede sostenibilità sociale, economica e ambientale collaborare, vede in progetti come il Market Solidale una concreta realizzazione. Per noi di JTI Italia lavorare nelle comunità in cui operiamo, in collaborazione con il terzo settore e con la Pubblica Amministrazione, è la ricetta vincente per mettere a terra progetti che funzionano e lavorare per costruire un futuro migliore ".

Gli interventi del sindaco Sala e dell'assessore Lucchini

All'evento di inaugurazione, che è avvenuta in Viale Bodio 16 a Milano, è stato presente anche il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala. " Ringrazio Progetto Arca e i partner coinvolti nell'iniziativa, per l'impegno e la serietà messi in campo per sostenere le famiglie in difficoltà nel Municipio 9 con un aiuto concreto – ha dichiarato il primo cittadino -. In un periodo storico con cui 'fare la spesa' è un'incombenza vissuta con grande preoccupazione da tante persone che vivono una situazione di fragilità economica e sociale, garantire a chi ne ha bisogno alimenti, prodotti per l'igiene o per l'infanzia è un gesto di straordinario valore che, grazie alla formula del Market solidale, assume un significato più ampio e profondo ".