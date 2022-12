Gli occhi dei bambini, grande serata di solidarietà per l'Unicef

Il 13 dicembre nella splendida cornice di Palazzo Vecchio, a Firenze, si terrà una grande serata di raccolta fondi, "Gli Occhi dei bambini", evento ideato dall’imprenditrice culturale e anchorwoman Claudia Conte a sostegno dell’Unicef. "Bisogna supportare chi si prende cura dei più piccoli - spiega la Conte -. Dopo la prima edizione nel Natale 2021 a Roma, ci aspettiamo un risultato straordinario anche a Firenze". L'evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Firenze.

Tra i circa 250 ospiti della serata saranno presenti il vicepremier Matteo Salvini, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, e diversi esponenti del mondo dell’imprenditoria, della cultura e dello spettacolo.

"Una data fortemente simbolica – spiega Conte –. Si celebra infatti Santa Lucia. Con gli Occhi dei Bambini è un inno alla solidarietà e un invito a osservare il mondo con lo sguardo inclusivo, e senza pregiudizi, dei più piccoli".

L’obiettivo della serata, come dicevamo, è raccogliere fondi attraverso donazioni e un’asta. In questo modo potranno essere sostenute le numerose attività benefiche svolte dall’Unicef con il suo Centro di ricerca internazionale sull’infanzia e l’adolescenza.

Claudia Conte, Dario Nardella e il vicesindaco Alessia Bettini

" È dovere di tutti supportare chi si prende cura di chi ha più bisogno – spiega Claudia Conte –, gli italiani sono un popolo generoso di donatori e volontari. Nell’ultima iniziativa Coloriamo il Futuro a supporto delle attività legate all’emergenza in Ucraina, abbiamo raccolto a favore dell’Unicef Italia circa 170mila euro. Il sogno, per questa prima edizione a Firenze di Con gli Occhi dei Bambini, è raggiungere un risultato ancora più straordinario, in modo da sostenere con forza crescente l’opera meritoria e indispensabile del Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia ".

Alla serata prenderà parte anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, il direttore generale dell’Unicef Italia, Paolo Rozera, che sarà accompagnato dal maestro e ambasciatore dell’Unicef Italia, Beppe Vessicchio. "In questi giorni l’Unicef compie 76 anni. La nostra è una storia di infanzie negate e ritrovate, di bambini curati e protetti, di bambini salvati – sottolinea Rozera –. Ringraziamo davvero Claudia Conte per essere di nuovo a fianco dell’Unicef. Ringraziamo anche il sindaco Nardella e il presidente Giani per il loro sostegno a questa iniziativa, e tutti coloro che sceglieranno di supportarci".

Splendida la location della serata. Gli "Occhi dei Bambini" si terrà a Palazzo Vecchio, nel meraviglioso Salone dei Cinquecento. "La cornice ideale per celebrare al meglio un evento di questa importanza – spiegaa Conte – e dimostrare la mia gratitudine nei confronti di questa città che mi ha accolto con entusiasmo da quando, poco più di un mese fa, sono entrata nel consiglio di amministrazione della Fondazione Marini San Pancrazio che si propone, sotto la guida del presidente Carlo Carnacini, l’obiettivo alto di valorizzare il Museo Marino Marini e promuovere manifestazioni culturali e artistiche".

Significativa la partecipazione alla serata di alcuni esponenti del mondo dell’arte e dello spettacolo: le cantautrici Paola Turci e Annalisa Minetti, i produttori cinematografici Andrea Occhipinti e Maite Bulgari, gli attori Daniel McVicar, Chiara Francini, Pino Calabrese e Roberta Giarrusso.

Alla serata-evento parteciperanno anche numerosi "creators" del mondo del web. Grazie alla media partnership con Stardust, sarà possibile seguire i momenti principali della serata sui canali social di Luca Campolunghi, Emily Shaqiri e tanti altri, oltre che sul sito Mymovies.it.