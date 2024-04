Gli studenti uzbeki studieranno l'agricoltura in Italia grazie all'Università della Tuscia

Si intensifica lo già stretto rapporto tra l'Università della Tuscia (Unitus) con sede a Viterbo e le istituzioni dell'Uzbekistan, come il Ministero dell'Agricoltura della Repubblica dell'Uzbekistan, l'Università Nazionale dell'Uzbekistan intitolata a Mirzo Ulugbek e l'Università statale di Samarcanda.

La visita del rettore in Uzbekistan

A suggellare questa importante cooperazione la prima visita di una delegazione Unitas, guidata dal Rettore, il professor Stefano Ubertini, nel novembre 2023, che ha gettato le basi per unire entrambe le forze. In quell'occasione sono state riservate 20 borse di studio semestrali per gli studenti uzbeki che si sono iscritti nell'anno accademico 2025/2025. Un incontro per favorire la crescita economica e culturale dell’Uzbekistan e rafforzare la sua presenza internazionale attraverso collaborazioni con università straniere, favorendo iniziative di scambio.

La nascita della sinergia

In quell'occasione sono state stipulate convenzioni con le varie università per:

- Promuovere lo sviluppo professionale del proprio personale

- Scambiare esperienze di scienziati e docenti per rafforzare la capacità di ricerca e insegnamento

- Scambiare informazioni, pubblicazioni e altro materiale di interesse comune

- Cooperare e condurre attività congiunte di ricerca scientifica e pratica

- Sviluppare attività didattiche congiunte.

Queste attività prevedono lo scambio di studenti e personale, lezioni frontali e l'organizzazione di iniziative congiunte. Unitus e le sue università partner uzbeke stanno sviluppando congiuntamente scuole estive e istituendo programmi di doppia laurea.

La visita del Ministro dell'Agricoltura uzbeko

Oggi, Ibrahim Abdurahmanov ministro dell'Agricoltura ha ricambiato la visita e incontrato il rettore dell'Università, il professor Stefano Ubertini, per creare maggiori opportunità per gli studenti del nostro Paese attraverso l'attrazione del programma “Erasmus+” dell'Unione Europea e delle borse di studio italiane.

L'importanza degli studi per la sicurezza alimentare

Il ministro Abdurahmanov, durante i colloqui, ha anche sottolineato come questo tipo di scambi e rapporti di cooperazione possano aumentare le competenze e le conoscenze degli studenti in agricoltura, base fondamentale per garantire la sicurezza alimentare.

Gli accordi