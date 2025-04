"Usate maschile e femminile". Il liceo cancella la schwa dal giornalino degli studenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Poco meno di un mese fa il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha invitato le scuole a vietare schwa e asterischi nelle comunicazioni ufficiali. "Attenersi alle regole della lingua italiana" l'indicazione del dicastero. Ma c'è chi continua a propinare il linguaggio gender. È quanto accaduto al liceo artistico Pietro Selvatico di Padova, dove proprio uno schwa ha scatenato il dibattito.

In un articolo destinato al giornalino scolastico "Wild Times" è comparsa la "e rovesciata" dal sapore ideologico per riferirsi in modo neutro alla popolazione studentesca. Ebbene, secondo quanto riportato dal Corriere la scelta dell'autrice dell'articolo è stata ritenuta "non opportuna" dalla preside dell'istituto Giovanna Soatto. La dirigente ha chiesto la modifica del testo prima della pubblicazione, innescando il dibattito. La redazione del giornalino ha infatti reagito con una lettera pubblica: "È un atto di censura, il Wild Times è nato per dar voce a tutti, non per omologare il pensiero".

La presidente del liceo è tranchant: "Non ho fermato il giornalino, ho solo chiesto che si rispetti la lingua italiana, che è già inclusiva di per sé"."Perché non usare il maschile e il femminile, lasciando semplicemente che ognuno si identifichi dove meglio crede, senza entrare nel merito?" la domanda più che lecita: "Esasperare la diversità ed essere inclusivi al costo di mettere in primo piano la minoranza, rischia di escludere la maggioranza ed essere controproducente".

Non è tardata ad arrivare la nuova presa di posizione degli studenti, che hanno rilanciato: "Per quanto vi siano molteplici discussioni sulla correttezza grammaticale dell’uso di questo simbolo, ormai è entrato a far parte della comunità queer, ma a prescindere, dall'approvazione o no dello schwa in un documento ufficiale, crediamo che sia a discrezione dell'autore o autrice utilizzarlo all'interno del proprio articolo, che rappresenta le decisioni politiche, sociali, stilistiche del o della suddetta, e non dell'intera redazione".