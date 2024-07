Viaggiare in aereo senza pensieri, ecco i 10 consigli indispensabili

Ph Credit Swissport

Ormai le vacanze non sono più dietro l'angolo, ma proprio di fronte a noi e chi più e chi meno da ora alla fine d'agosto passerà la media di una settimana in viaggio. C'è chi può farlo solo per qualche weekend, chi riesce per oltre 10 giorni o più, in entrambi i casi gli aeroporti si apprestano a vivere un periodo in cui i viaggiatori aumentano in maniera esponenziale.

Swissport, leader mondiale dei servizi aeroportuali di assistenza a terra e movimentazione merci, ha preparato 10 consigli per un viaggio in aereo più semplice e senza stress, per godersi appieno le tanto attese vacanze a partire dall'arrivo in aeroporto.

Al Check-In

• I bagagli. Arrivare in aeroporto con i bagali senza etichette di nessun genere, soprattutto quelle che hanno codici a barre. Rimuovere i vecchi adesivi e le etichette magari lasciate dal viaggio precedente, per essere sicuri che non ci siamo problemi durante il trasporto delle valigie e arrivino a destinazione senza nessun problema.

• Gli upgrade last minute. Quando si arriva check-in, chiedere sempre la possibilità di avere un upgrade last minute. Esistono possibilità molto vantaggiose per poter accedere ad una classe superiore.

• Check-in online. Per evitare le inevitabili code di questo periodo, la soluzione migliore è utilizzare in aeroporto i banchi drop-off per consegnare il bagaglio in modo rapido e senza attese.

• Telefoni, computer e tutti i dispositivi elettronici. Per motivi di sicurezza, i dispositivi elettronici vanno riposti nel bagaglio a mano. Ricordare che power bank e batterie non sono ammessi nel bagaglio da stiva.

Al Gate

• Bagaglio a mano. Se è troppo ingombrante (controllare sempre le misure prima di partire) e lo spazio in cabina è limitato, c'è la possibilità di registrarlo a mano al gate, per evitare inesorabili lungaggini quando si accede in aereo.

• Documenti d'identità e di viaggio. Vanno tenuti sempre in mano fino a che non si accede in aereo. Fermarsi a cercarli, soprattutto con una lunga fila dietro, non è proprio il massimo per volecizzare gli accessi.

Transiti

• Le coincidenze dei voli. Può capitare di perderli per motivi che non dipendono dalla nostra volontà, da ritardi a piccoli intoppi che possono capitare. In questo caso rivolgersi al banco transiti per il cambio prenotazione e per organizzare pasti e alloggio.

Bagagli e oggetti perduti (Lost & Found)

• Etichette sui bagagli. Metterle sempre sia all'esterno che all'interno del bagaglio con scritto in modo chiaro i dati di contatto, telefono ed indirizzo. Questo, in caso di smarrimento del bagaglio faciliterà le procedure per riceverlo.

• Segnalazione del bagaglio smarrito. In caso di smarrimento, compilare il prima possibile il modulo online per la denuncia inquadrando l’apposito QR code per evitare lunghe attese al banco.

• Smarrimento degli oggetti. Se incautamente abbiamo lasciato auricolari o cuffie sull'aeromobile o le abbiamo comunque smarrite dimenticandole all'interno dell'aeroporto, rivolgersi sempre all'ufficio Lost & Found. Potrai facilmente ricollegarli al tuo cellulare tramite Bluetooth.