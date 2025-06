Per il solstizio d'estate ecco i 108 Saluti al Sole

Ascolta ora 00:00 00:00

L'invito è per tutti ed è gratuito. Presentarsi sabato alle 7 del mattino al parco Sempione con un tappetino da yoga (volendo anche con il cuscino zafu). L'occasione da celebrare è il solstizio d'estate che, per chi pratica, merita un'attenzione particolare. Così il 21 giugno è diventata la «Giornata Internazionale dello Yoga».

Al teatro Burri, che si trova nel cuore del parco, Baliyoga.it propone anche quest'anno i 108 Saluti al Sole. L'evento ha il patrocinio del Comune e della Triennale. Un rituale collettivo che ogni anno raduna centinaia di persone pronte a muoversi insieme e che promette, a chi eseguirà concentrato gli asana (le posizioni), benefici evidenti sulla flessibilità del corpo e la tranquillità mentale.

L'insegnante e fondatrice di BaliYoga.it è Simona Tarabini che in città dal 2014 ha aperto tre scuole nelle vie Marghera, Friuli, Panfilo Castaldi e uno studio di Respiro online e vive tra Bali e Milano. La scuola ha più di 40 insegnanti e propone 14 stili di yoga. Ogni saluto al sole è composto da 9 asana, genera benefici profondi sia a livello fisico forza, flessibilità, equilibrio sia mentale, favorendo presenza, concentrazione e gioia.

Perchè 108 Saluti al Sole? Il numero 108, sacro nella tradizione yogica, amplifica il valore di questa pratica collettiva, che trasforma la fatica in energia e il movimento in un gesto di connessione profonda con se stessi e con il mondo.

«I 108 saluti al sole sono molto più di una pratica: sono un'esperienza inclusiva e di unione di centinaia di persone che, una con l'altra, si sostengono nel muoversi con lo stesso ritmo, raggiungendo quasi inconsapevolmente quel 108, con un'esplosione di gioia indescrivibile. Far vivere questa esperienza ancora una volta ai praticanti, al sorgere del sole, nel cuore verde di Milano, sarà per noi di BaliYoga.it un privilegio e l'occasione per rinnovare il nostro legame con loro e con la città. Da undici anni lavoriamo per rendere lo yoga sempre più accessibile, per diffondere la sua cultura, e siamo orgogliosi di farlo anche con eventi gratuiti in collaborazione con il Comune» ha dichiarato Simona Tarabini.

L'edizione di quest'anno segna una nuova tappa. Negli anni BaliYoga ha accolto oltre 30.600 praticanti solo nelle sedi milanesi, contribuendo a diffondere la cultura dello yoga con passione e continuità.

Per partecipare gratuitamente ai 108 Saluti al Sole è sufficiente iscriversi su http://www.baliyoga.it/108-saluti-al-sole e portare il proprio tappetino.

A ogni partecipante sarà donata una t-shirt in edizione limitata.