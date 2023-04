Da Soyinka a Oates. La Milanesiana fra libri, arte e musica

Oltre 60 incontri in 23 città e oltre 200 ospiti italiani e internazionali per un tema come «Ritorni»: è il gargantuesco programma della Milanesiana presentato ieri a Milano in un gremito Teatro Studio Melato. Programma che non aspetterà l'estate per partire: già domani infatti alla Libreria Mondadori Duomo di Milano, alle 18, Quentin Tarantino sarà il testimonial per il taglio del nastro, con il firma copie del suo Cinema speculation (La nave di Teseo) e il dialogo con Antonio Monda. E poi da maggio si «ritorna», tema ispirato dallo scrittore nigeriano Ben Okri, che sarà tra gli ospiti, «un tema-mondo per interpretare la cronaca attuale», che abbraccia anche il rapporto con la natura, quello con l'intelligenza artificiale e quello tra genitori e figli, secondo la visione di Elisabetta Sgarbi, creatrice e direttrice di questo festival itinerante. L'apertura ufficiale dell'edizione 24 vedrà il 23 maggio l'incontro con il Nobel Wole Soyinka, in dialogo con Nicola Lagioia, e il concerto omaggio di Ramin Bahrami a Giuseppe Verdi per i 210 anni dalla nascita, uno degli anniversari selezionati, insieme a quello dei 150 dalla morte di Alessandro Manzoni, con la presentazione del documentario a lui dedicato. Per il resto, il termine itinerante non è a caso: tra le città e i comuni coinvolti della Lombardia ci sono ovviamente Milano, e poi Pavia, Sondrio, Bergamo, Bormio, Livigno. In Emilia-Romagna si va da Busseto a Cervia, in Piemonte Venaria Reale e Alessandria e poi Firenze, Vicenza, Merano, Ascoli Piceno per citarne solo alcune.

Tra i protagonisti della letteratura saranno coinvolti negli eventi Claudio Magris (3 giugno), lo scrittore e giornalista francese Christophe Ono-dit-Biot, Sandro Veronesi e il regista Edoardo De Angelis (4 giugno) e il 5 giugno lo scrittore statunitense Percival Everett e Paolo Giordano, mentre il 9 sarà la volta di Joël Dicker. A luglio in occasione dei 100 anni dalla nascita del poeta Tito Balestra, ci saranno le letture di Andrew Sean Greer e poi ancora Joyce Carol Oates che presenta il suo nuovo libro. Tra i nomi della musica, Al Bano che celebra i suoi 80 anni con un concerto in anteprima; Rita Pavone che festeggia i 60 anni di carriera, Frankie hi-nrg mc in un live in occasione del trentennale dal suo album d'esordio Verba manent il 10 giugno a Milano e ancora Paolo Fresu a Sondrio, il 5 giugno a Milano Ara Malikian e il 6 giugno il compositore e pianista jazz Uri Caine, mentre il 19 giugno arriva il violinista David Garrett. Alla già ricca lista del dialogo tra le arti si aggiunge per la prima volta pure il fumetto, con nomi come Milo Manara, Igort e Zerocalcare. Tra i premi consegnati quest'anno la Rosa d'oro della Milanesiana va Abdulrazak Gurnah, Premio Nobel per la Letteratura 2021. E dal 13 giugno partono le otto mostre in tutta Italia, con i cataloghi della Fondazione Elisabetta Sgarbi. Info e programma sul sito lamilanesiana.eu.