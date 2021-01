Le serie tv in arrivo per il 2021

Tanta attesa. Tanta voglia di rinascere. Tanta speranza di riannodare i fili della nostra vita. Il 2021 si apre così: con la voglia di ritornare a respirare dopo un lungo periodo di ansie e tribolazioni. E il mondo dello spettacolo, quello che tra i tanti è stato il più colpito dalla pandemia da Covid-19, ha tutte le intenzioni di tornare a sorridere. I cinema sono ancora chiusi e sopravvivono grazie al mondo del web. Le serie tv, invece, nell’anno appena trascorso nonostangte tutto sono rimaste a galla, regalando al grande pubblico ottimi prodotti che hanno lasciato il segno.

Il 2021 inizia sotto il buon segno per quello che è l’universo televisivo americano e non. Tante sono le nuove serie tv che vedremo nel nuovo anno. Alcune di queste verranno distribuite equamente sui canali on-line disponibili qui in Italia e non solo su Rai o Mediaset. C’è molta carne sul fuoco e ora vi presentiamo le 5 serie tv da non perdere (più una menzione speciale) che arriveranno nei primi mesi del 2021.

Leonardo

Le riprese sono terminate ufficialmente ad agosto del 2020, messe a dura prova dalle restrizioni per contenere il contagio da coronavirus. Non c’è ancora una data di trasmissione, ma per Leonardo il debutto è previsto nel corso del 2021 sulle reti Rai. Cast stellare per una visione tradizionale e al tempo stesso moderna del mito di Leonardo da Vinci. Creata da Frank Spotzinz, celebre per aver realizzato la trilogia de I Medici, ora lo sceneggiatore si cimenta con la figura dell’inventore toscano che avrà il volto di Adrien Turner, divo inglese uscito vittorioso dall’epopea storica di Poldark. Prodotta da Rai Uno e Lux Vide, l’obbiettivo è quello di raccontare la società dell’epoca attraverso la vita di Leonardo da Vinci, ovvero raccontare la Toscana in un’epoca di amori, intrighi, misteri e tante scoperte. La serie non celebra solo il mito di Leonardo da Vinci, più che altro rivela l’uomo che si nasconde dietro il genio. Non è la prima serie tv ispirata alla vita del personaggio storico. Anni fa, con una visione molto fantascientifica ci ha provato uno dei produttori di Batman con la sua Da Vinci’s Demons.

Clarice

Arriva sul network americano della CBS una nuova serie tv legata al franchise de Il Silenzio degli Innocenti. Al momento non si conosco ancora una data di trasmissione per le reti italiane, ma di fatto è già una tra le serie più attese dell'anno appena iniziato. Dopo che il pubblico ha potuto apprezzare in le "avventure" del dottor Hannibal Lecter, adesso è tempo di conoscere qual è il destino dell’agente speciale Clarice Starling. La donna torna lavoro e torna a inseguire assassini e pericolosi serial killer solo per tenere a bada un’infanzia difficile, costellata di tanti (forse troppi) problemi. Una serie dura, cruda e violenta che apre una parentesi su un personaggio molto amato dal pubblico. L’agente Clarice che al cinema è stata interpretata da Jodie Foster, qui ha il volto di Rebecca Breeds, nota per essere stata in tv una crudele vampira in The Originals. Lo show è prodotto da Alex Kurtzam, al timone di Star Trek: Discovery.

Tutta colpa di Freud

Spazio a una serie tv tutta italiana. Per gli abbonati ad Amazon Prime Video, il 5 febbraio del 2021 è previsto il debutto di Tutta colpa di Freud. Tratta dall’omonimo film del 2014 da Paolo Genenose, la serie si presenta come una commedia divertente ma sagace sulla vita di uno psicanalista di cinquant’anni, interpretato da Claudio Bisio. Al centro del racconto c'è la storia di Francesco. Affetto da violenti attacchi di panico, l’uomo ricorrere alle cure di uno specialista, ma è costretto a bilanciare la sua vita da malato cronico con quella di padre. Ironica e pungente, lo show di Amazon promette di mantenere intatto lo spirito del film. La serie è stata annunciata già nel 2019, ma solo nel corso del 2020 sono terminate le riprese, in ritardo a causa delle restrizioni per contenere il diffondersi del virus.

Snowpiercer (seconda stagione)

Una detective story che maschera la storia di una distopia in un futuro a noi lontano. Così è stata descritta la serie americana di TNT che arriva su Netflix con gli episodi della seconda stagione dal 26 gennaio del 2021. Lo show, ispirato al film del coreano Bong Joon-Ho, racconta di un mondo lacerato da una glaciazione che ha costretto l’intera razza umana a rinchiudersi in un treno. Lo Snowpircer, pilotato dal misterioso Signor Wildford, percorre il globo a gran velocità, e al suo interno, in una divisione tra abbietti e meno abbietti, si mette in scena una drammatica lotta di classe per la sopravvivenza dei diritti e per la libertà. Dieci gli episodi previsti per la seconda stagione. Nel cast, oltre all’iconica Jennifer Connely, anche Sean Bean (volto noto de Il Trono di Spade).

Il signore degli anelli

È ancora in fase di produzione la monumentale serie di Amazon Prime Video ispirata ai romanzi di Tolkien. Poco o nulla si conosce di una serie tv dai costi proibitivi ma che, di fatto, è molto attesa dai fan. Dovrebbe arrivare nel 2021 ma non c’è una data precisa di trasmissione. Risale al 2017 l’acquisizione dei diritti da parte del colosso dello streaming, ma tutto è ancora top secret. Le riprese sono in fase avanzata in Nuova Zelanda e, come annunciato sui social dal produttore, nel mese di novembre è terminata la produzione dei primi due episodi. La vicenda sarà ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo, quel lasso di tempo che copre la prima caduta di Sauron e che fa da ponte con la saga portata al cinema da Peter Jackson.

Menzione speciale: Wanda Vision

Il 2021 sarà l’anno delle serie a tema Marvel per il colosso dello streaming di Disney +. Tanta curiosità ma anche tanto scetticismo. E a inaugurare un multi-universo che dal cinema arriva in tv è Wanda Vision. Dal 15 gennaio, Elizabeth Olsen e Paul Bettany riprendono i personaggi di Wanda e Visione. La storia è ambientata dopo la fine di Avengers: Endgame, in un mondo post-Thanos, dilaniato da una guerra che ha sconvolto tutto il mondo. E così Wanda per sopperire al dolore subito, decide di creare una realtà alternativa in cui vive felice e serena ma niente andrà per il verso giusto. Sono previsti 8 episodi da un’ora ciascuno.