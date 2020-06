Mara Venier fuori controllo con De Martino: "Licenziatemi pure, sei uno stronzo"

Fa sempre più polemica il piede ingessato di Mara Venier. Dopo la lite partita in televisione e consumatasi sui social network tra la conduttrice, Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi, la discussione è proseguita negli studi di Domenica In dopo l'ennesima uscita ironica sulla sua frattura, questa volta arrivata da Stefano De Martino.

È proprio il caso di dire che la domenica di Mara Venier non è cominciata con il piede giusto. La mattinata del 14 giugno, infatti, si è aperta con una brutta polemica per una battuta fatta dal giornalista Gianni Ippoliti nella trasmissione Unomattina in Famiglia. All'interno della sua rubrica di gossip e pettegolezzi Ippoliti - spalleggiato da Tiberio Timperi - ha ironizzato sull'ingessatura della Venier, scatenando l'ira della conduttrice. Monica Setta ha provato a difendere la collega, ma la Venier attraverso il suo profilo Instagram si è scagliata contro Ippoliti e Timperi, dandogli dei "poveracci".

La storia, però, si è ripetuta poche ore dopo in diretta nella sua Domenica In, quando Stefano De Martino, ospite in collegamento esterno da Napoli, si è presentato davanti al video con un piede ingessato. Il conduttore di Made in sud, che è riuscito a eludere fan e curiosi tacendo sui motivi della crisi con la moglie Belen Rodriguez, ha messo in scena un siparietto comico tutt'altro che derisorio, che ha fatto scatenare la padrona di casa: " Ma che c'hai? Che stronzo che sei, mamma mia. Ormai l'ho detta! Licenziatemi, licenziatemi così rimango a casa! Così l'ho detta tutta ". L'uscita della Venier è stata però placata dalle parole dell'ex ballerino di Amici, che con la conduttrice ha un rapporto di stima: " Ma tu sei il mio faro, il mio esempio, io ti emulo, la Rai mi ha chiesto di seguire le tue orme e chi va con lo zoppo... ".