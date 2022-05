Addio a Vangelis, il compositore greco di "Blade Runner"

Firmò la colonna sonora di Blade runner e vinse l'Oscar per le musiche di Momenti di gloria. Le sue musiche inconfondibili crearono suggestioni cinematografiche e televisive entrate nell'immaginario del pubblico. Addio a Vangelis Papathanassiou, semplicemente conosciuto come Vangelis: il compositore greco si è spento all'età di 79 anni in Francia, dove era ricoverato in ospedale. A dare per primo il triste annuncio, il premier greco Kyriakos Mitsotakis, che su Twitter ha comunicato la dipartita dell'illustre connazionale.

" Vangelis Papathanassiou non è più con noi. Il mondo della musica ha perso un artista internazionale. Il pioniere del suono elettronico, degli Oscar, dei Mythody e dei grandi successi ", ha scritto il primo ministro greco. E in effetti la scomparsa del noto polistrumentista è una grande perdita per il mondo artistico. Autodidatta, Vangelis aveva coltivato il proprio talento musicale sin da giovanissimo: la sua prima band, costituita nel 1963, si chiamava Forminx. Rimase attiva per tre anni. Dopo aver iniziato a scrivere musica, Papathanassiou si trasferì a Parigi, dove formò il quartetto prog rock Aphrodite's Child con espatriati greci tra cui Demis Roussos. Il loro singolo Rain and Tears fu un successo in tutta Europa. Ma quell'esperienza musicale non durò troppo.

Negli anni '70 Vangelis compose colonne sonore per diversi documentari sugli animali, tra cui L'Apocalypse des Animaux, La Fête sauvage e Opéra sauvage; il successo di quelle musiche lo spinse a concentrarsi nella composizione per il cinema. Nel 1981 l'artista greco realizzò la colonna sonora per il già citato film premio Oscar Momenti di gloria di High Hudson, per il quale egli ottenne il riconoscimento proprio per la miglior musica originale. Nel 1982, un altro successo destinato a fare la storia del cinema: quell'anno Papathanassiou firmò infatti la colonna sonora di Blade runner, pellicola cult di Ridley Scott divenuta celebre anche alle musica del compositore.

Successivamente, il famoso musicista greco lavorò anche alla colonna sonora di The Bounty di Mel Gibson e Antony Hopkins e di Francesco con Mickey Rourke protagonista. E poi Bitter Moon di Roman Polanski e i documentari di Jacques Cousteau. Compose anche altre colonne sonore per eventi importanti quali i Giochi Olimpici del 2000 a Sydney, i Mondiali del 2002 in Giappone e Corea del Sud e i Giochi Olimpici del 2004 ad Atene. Ha scritto spartiti per balletti e musica per produzioni teatrali.

Nella sua lunga carriera, mise il proprio talento anche a servizio della amata musica italiana. Si ricordano, al riguardo, le collaborazioni con Claudio Baglioni (E tu, 1974), Riccardo Cocciante (Concerto per Margherita, 1976), Patty Pravo (Tanto, 1976) e Krisma (Chinese Restaurant e Hibernation), oltre al lungo sodalizio con Milva.

Esploratore di sonorità oniriche ed eleganti, sino a quel momento inedite, Vangelis è stato una delle figure più coraggiose e innovative della musica elettronica