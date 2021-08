"Ora capisci come sta una donna", "Io non discrimino": scintille De Gregorio-Parenzo

La Serie A femminile, su La7, è iniziata con un autogol: quello messo a segno ieri sera a "In Onda" da Concita De Gregorio e David Parenzo. I due conduttori, durante il programma d’approfondimento, hanno dedicato uno spazio alla promozione dell'esclusiva che l'editore dell'emittente, Urbano Cairo, avrà per le prossime due stagioni sulla trasmissione del Campionato di calcio della massima divisione femminile. E fin qui, nulla di strano: solo una comprensibile auto-réclame. Peccato però che l’occasione per parlare di un settore sportivo ancora in fase di espansione sia stata in più passaggi sprecata e ricondotta ad una sterile questione di genere. Sì, ad una tediosa (e poco pertinente) contrapposizione tra donne e uomini.

Sottolineando la netta preponderanza di ospiti femminili in studio e in collegamento, è stata la stessa Concita De Gregorio a tirare il calcio d'inizio. " Abbiamo fatto un po' di fatica a tenere buono David Parenzo in questo contesto e gli abbiamo detto: 'Tu comportati come se fosse una situazione normale'. E lui diceva: 'Ma non lo è avere 5 donne in un dibattito'. Invece è perfettamente normale il contrario! ", ha scandito la giornalista, mentre il collega abbassava lo sguardo, divertito e un po’ spiazzato allo stesso tempo. " Ogni cosa che dirò sarà molto pericolosa ", ha a quel punto ironizzato Parenzo, senza però che Concita raccogliesse del tutto la battuta. La conduttrice, infatti, riportando nuovamente il tutto ad una questione di genere ha ribattuto: " Adesso ti senti come si sente normalmente una donna in un dibattito con sei uomini ". Nel frattempo, l’argomento principale della conversazione – la Serie A femminile, per l’appunto – sembrava quasi passato in secondo piano, tra frecciatine e allusioni un po' retoriche.

L’ennesimo siparietto tra i due conduttori si è consumato sul finire del dibattito, dopo che la calciatrice e ospite Sara Gama, capitana della Juventus e della Nazionale, aveva parlato del passaggio al professionismo del calcio femminile. Riferendosi ad un filmato che vedeva protagonista la giovane atleta bianconera, De Gregorio ha fissato Parenzo e ha esclamato: " C’è un passaggio di questo video in cui Sara dice non esistono sport da maschi e sport da femmine. Tutti gli sport sono per tutti ". E David, stranito: " Ma perché guardi me? Io non ho mai discriminato nessuno ".

Se quello andato in onda doveva essere uno spot alle prossime trasmissioni calcistiche di La7 e La7d, diciamo che l’esito è stato tutt’altro che efficace. In parte, c’era da aspettarselo. Già nelle scorse settimane, sempre nel programma di La7, Concita De Gregorio era incappata in una gaffe durante l'intervista a Katia Serra, commentatrice Rai degli Europei di calcio. In diretta, l’ex calciatrice aveva smentito la giornalista spiegando di non essersi mai sentita discriminata durante la telecronaca.