"Ti ho dato uno schiaffo? Non mi dispiace": giallo sulle parole di McGregor

Si riaccendono i riflettori sul caso dell'aggressione di Connor McGregor a Francesco Facchinetti. La vicenda è finita dritta dritta in tribunale con tanto di denuncia a carico del campione irlandese per violenza. Il caso sembrava essere finito all'angolo in attesa degli sviluppi giudiziari, ma a sorpresa è arrivato l'exploit social del lottatore, che sembra avere inviato un messaggio sibillino su Twitter all'indirizzo di Facchinetti proprio sulla vicenda del pugno.

Di Connor McGregor si potrebbe dire che è loquace quanto mena, visti i numerosi cinguettii che il campione irlandese pubblica sul suo profilo Twitter. Commenti, spesso provocatori, e botta e risposta con fan e giornalisti, in grado di accendere polemiche e infiammare discussioni. Uno degli ultimi cinguettii scritti da The Notorious - questo il soprannome di McGregor - è apparso però una sonora stoccata all'indirizzo di Francesco Facchinetti. " Per chiunque abbia mai preso uno schiaffo da me: non mi dispiace, te lo sei meritato ", ha scritto pochi giorni fa il lottatore irlandese sulla sua pagina ufficiale.

Il cinguettio deve essere sembrato "troppo" anche all'ex campione del mondo UFC vista l'improvvisa rimozione dal suo profilo. Le sue parole potrebbero essere viste, infatti, come un'ammissione di colpa e questo potrebbe non giovare allo sportivo ai fini legali nel processo che dovrà affrontare contro Facchinetti. La traccia indelebile della sua affermazione è stata però ripresa e riportata dai più importanti siti di informazioni irlandesi come The Irish Sun, che ha dedicato ampio spazio alla vicenda che vede coinvolto in prima persona Francesco Facchinetti. Secondo i tabloid irlandesi, infatti, le parole scritte da Connor e poi cancellate avrebbero avuto come destinatario proprio l'artista italiano.

L'affermazione di Connor McGregor ha riportato l'attenzione sulla denuncia sporta dall'artista italiano alcune settimane fa. Facchinetti ha accusato il lottatore di Dublino di averlo aggredito durante una serata tra amici in un hotel di Roma, dove si trovava in vacanza con la sua famiglia. Davanti a numerosi testimoni, McGregor avrebbe sferrato un pugno al volto di Facchinetti senza una reale motivazione. Quest'ultimo ha denunciato tutto sui social network e poi ha sporto denuncia ai carabinieri contro il lottatore, chiedendo un risarcimento milionario.

McGregor e Facchinetti ora dovranno affrontare una battaglia legale. Il dj nega di avere fatto causa al lottatore per motivi di soldi, ma il cinguettio di Connor ha di fatto riaperto la discussione. Il campione non sembra essere pentito dell'accaduto, soprattutto alla luce dei suoi precedenti penali. Nel 2019 McGregor è stato infatti condannato per avere preso a pugni un uomo sulla cinquantina al Marble Arch Pub di Drimnagh. Aggressione che gli è costata una multa e una condanna.