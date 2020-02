Aggressione a Vittorio Brumotti: arrestati due richiedenti asilo del Gambia

Sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata i due immigrati africani che due settimane fa aggredirono la troupe televisiva di Vittorio Brumotti. Si tratta di due giovani di 20 e 26 anni, entrambi originari del Gambia e richiedenti asilo, che sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. A disporre l’arresto sono stati gli agenti della Squadra Mobile di Monza su mandato delle autorità giudiziarie.

I due malviventi erano stati individuati dagli agenti già da alcuni giorni, ma solo oggi le autorità hanno eseguito le due ordinanze di custodia cautelare nei loro confronti. I due giovani immigrati, con permesso di soggiorno in scadenza, avevano già precedenti penali. Il più vecchio dei due addirittura si trovava già in carcere da alcuni giorni per una rapina effettuata a Milano pochi giorni fa.

Il 12 gennaio scorso la troupe di Striscia la Notizia, capitanata dallo sportivo Vittorio Brumotti, aveva fatto tappa ai giardinetti di via Visconti alle porte del centro storico di Monza, per realizzare un servizio sui luoghi dello spaccio. Negli ultimi tempi, infatti, la zona è diventata un importante punto di incontro tra pusher e clienti. La troupe televisiva del tg satirico di Canale 5 era giunta sul posto per un sopralluogo quando è stata aggredita. A farne le spese erano stati due operatori, spintonati e derubati del portafoglio e di materiale elettronico utile alle riprese. Durante l’aggressione, però, era spuntato anche un coltello con il quale uno dei due immigrati aveva colpito alla gamba uno dei cameramen. Anche il noto conduttore e biker Vittorio Brumotti era finito nel mirino dei malviventi che, pur riuscendo ad accoltellarlo, non lo avevano ferito grazie alla presenza del giubbotto antiproiettile, che lo sportivo indossa spesso durante servizi di questo tipo.

Sui social network Vittorio Brumotti aveva denunciato l’aggressione, raccontando l'accaduto e mostrando attraverso alcuni video pubblicati sul web la lacerazione del suo giubbotto antiproiettile. La troupe televisiva di Antonio Ricci e l'inviato Vittorio Brumotti, che stava effettuando le riprese per la trasmissione contro lo spaccio di droga alla stazione ferroviaria di Monza, era riuscita a scappare dal luogo dell'aggressione, ma i due operatori avevano dovuto ricorrere alle cure mediche per la lesione da arma da taglio e per le contusioni riportate. Dopo tre settimane di indagini è arrivato il fermo dei due indiziati. I due africani di 20 e 26 anni sono stati trasferiti nel carcere di Monza, dove rimarranno in attesa di giudizio con l'accusa di rapina aggravata ma non di aggressione.