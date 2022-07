"Il male che fate vi torna indietro". Lo sfogo di Aka7even: cosa è successo

Giornata da dimenticare per Aka7even, al secolo Luca Marzano, ex talento della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il giovane cantautore partenopeo è stato derubato mentre raggiungeva l'aeroporto per recarsi a Gallipoli, dove aveva in programma un concerto.

A raccontare lo spiacevole episodio vissuto è stato proprio Aka7even sulla sua pagina Instagram con una serie di video, nei quali si è lasciato andare a un amaro sfogo per il furto subito. " Indovinate chi è tornato a casa perché mi hanno rubato tutti i vestiti e le valigie", ha esordito nelle storie del suo profilo social, svelando di essere stato vittima di rapina delle attenzioni dei malviventi: "Ho un aereo tra poco, ricordatevi che il male che fate vi torna indietro. I vestiti si ricomprano la dignità no ".

Il cantante napoletano non ha fornito dettagli su quando e dove i ladri hanno messo a segno il colpo, ma ha condiviso con i suoi fan l'immagine dei vetri dell'auto infranti, lasciando intendere che il furto si sarebbe consumato durante una sosta verso l'aeroporto. " Grazie per avere spaccato la macchina e avere rubato tutto ", ha scritto ancora su Instagram Aka7even. L'autore di "Toca" si stava recando a Gallipoli, dove aveva in programma un'esibizione dal vivo, e dove comunque è arrivato nonostante la disavventura. Dopo essere rientrato a casa per prendere altri vestiti e fare nuove valigie, l'artista è tornato sui social network per un ultimo sfogo: " Nessuno ci ferma, senza valigie e senza materiale per esibirmi ma stasera ci vediamo a Gallipoli ".

Il talento di Amici non è il primo nell'ultimo volto noto a essere stato colpito dai ladri in questa calda estate. Poche settimane fa era stato Ignazio Moser a finire nel mirino dei malviventi. Anche nel suo caso, il furto era avvenuto infrangendo i vetri dell'auto. Stessa dinamica per il furto ai danni della iena Matteo Viviani, mentre è andata peggio all'attrice Ludovica Bizzaglia, che ha ritrovato l'auto sui ceppi al rientro da un giro di shopping in un centro commerciale a Roma.