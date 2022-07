Trova l'auto sui ceppi. La rabbia di Ludovica Bizzaglia: "Questo succede a Roma"

Brutta disavventura in pieno giorno per l'attrice Ludovica Bizzaglia. L'artista 26enne si era recata insieme a due amiche al centro commerciale di Porta di Roma, ma quando è tornata a prendere la sua vettura parcheggiata nei sotterranei del centro ha trovato un'amara sorpresa a attenderla. " Mi hanno rubato due ruote ", ha raccontato Ludovica attraverso il suo profilo Instagram, dove ha condiviso le foto dell'auto lasciata sui ceppi dai malviventi.

" Questo è quello che succede a Roma nel parcheggio del centro commerciale Porta di Roma. Sono stufa ", ha denunciato sui social network Ludovica Bizzaglia poche ore dopo l'accaduto. L'attrice, volto noto della soap "Un posto al sole" e di film come "Un'altra vita" e "Natale al sud", ha mostrato la sua vettura nei sotterranei del centro commerciale senza due ruote e ha svelato: " Nessuno ha visto nulla, di domenica pomeriggio, hanno preso due ruote e le altre due non sono riusciti a prenderle perché c'era una macchina parcheggiata ".

L'attrice ha raccontato di avere richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che al loro arrivo hanno confermato la pratica ricorrente del furto di ruote nella capitale. " Il parcheggio non è sorvegliato e può succedere davvero di tutto come mi è stato confermato dalla security del centro e dalla polizia, che abbiamo chiamato. Sono professionisti e succede spesso" , ha spiegato ancora la Bizzaglia, che ha confermato la volontà di sporgere denuncia. Solo in questo modo, infatti, gli investigatori potranno chiedere l'acquisizione delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza del centro commerciale, per cercare di capire la dinamica del furto avvenuto in pieno giorno e risalire all'identità dei ladri.