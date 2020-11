Alba Parietti al GF Vip ma il web si scatena: "Per due soldi passi sopra la volontà di Francesco"

La voce era nell'aria da settimane ma l'ufficialità è arrivata solo ora. Alba Parietti è pronta a fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip per ricongiungersi con il figlio Francesco Oppini. La sua partecipazione, non come concorrente ma come ospite, sta però scaldando la scena social. In molti, infatti, non vedono di buon occhio l'ingresso nel reality della Parietti abituata a prendersi la scena anche quando toccherebbe al figlio.

Sin dall'inizio della sua avventura al Grande Fratello Vip Francesco Oppini non ha mai fatto mistero di non gradire l'intromissione della madre nel suo percorso televisivo. La telefonata fatta da Alba Parietti in diretta in una delle prime puntate del programma lo aveva già turbato, ma questa volta l'ingresso della madre non sarebbe una sorpresa. Pare infatti che sia stato lo stesso Oppini a richiedere la visita della mamma nella Casa, come già era successo con la madre di Massimiliano Morra.

Alba Parietti ha così annunciato che questa sera, nella diretta del lunedì, farà il suoal Grande Fratello Vip. La showgirl ha scelto di farlo pubblicando un post sulla sua pagina Instagram che se da una parte ha incontrato il favore dei suoi fan, dall'altra ha turbato i sostenitori di Francesco. Per molti, infatti, la presenza "ingombrante" della mamma potrebbe essere di impaccio per Oppini, che in questa avventura televisiva sta mettendo tutto se stesso nonostante i cognomi dei suoi genitori.