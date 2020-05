Alba Parietti si spoglia sui social: "Una scusa per esibirmi? Insultatemi pure"

Diciamoci la verità: Alba Parietti o la ami o la "odi". Lo sa bene anche lei che, spesso, sui social network provoca e sfida i suoi oltre 300mila seguaci con post e foto pungenti. L'ultimo guanto di sfida agli hater la showgirl lo ha lanciato poche ore fa, pubblicando sulla sua pagina Instagram una foto in costume, dove sfoggia un fisico da far invidia alle giovani influencer. Per lei tanti complimenti ma anche qualche offesa. Del resto Alba ha messo le mani avanti: " Con questo scatto so di prendermi il 50 per cento di insulti ".

Grazie alla recente quarantena, la conduttrice ha dismesso i panni della femme fatale, accantonando trucco pesante e vistose extension. Tra pochi mesi Alba Parietti compirà 59 anni, ma non è certo sull'età che la conduttrici e opinionista ha voluto puntare con il suo ultimo post. Con un selfie integrale davanti allo specchio, la Parietti ha sfoggiato un fisico da urlo, indossando un costume da mare, pronta a ricevere ogni tipo di giudizio e provocazione. " L’anno prossimo saranno fieramente 60 - ha esordito nella descrizione del contenuto social - li amo tutti non ne lascerei e negherei nessuno, sono miei li ho stravissuti. Se qualcuno pensa che per me l'età sia un offesa o un deterrente si sbaglia ... sono una bandiera, sono viva e fiera di essermeli vissuti e mangiati tutti ".