Alba Parietti prima la spara poi ci ripensa: "Vado in tv per mantenere le mie tre ville"

L'ultima battuta ironica di Alba Parietti non solo non è stata capita, ma l'ha costretta anche a un chiarimento. A far finire nel mirino delle critiche la popolare showgirl è stata la sua presenza fissa a Live la trasmissione della domenica sera di Barbara D'Urso. La Parietti in passato aveva duramente criticato i programmi della D'Urso mentre oggi ne è una delle protagoniste indiscusse. Una cosa che non è passata inosservata al popolo del web che per questo l'ha duramente criticata. La sua risposta, però, ha fatto ancora più scalpore, tanto da vederla costretta a chiarire.

Alba Parietti è un'assidua frequentatrice dei social network. Ogni giorni condivide con i suoi follower scatti e video della sua quotidianità, ma soprattutto immagini che la immortalano dagli studi televisivi di "Live Non è la d'Urso". L'opinionista è un ospite fisso della trasmissione di Barbara D'Urso e sotto uno degli ultimi post - che la ritraggono nei camerini prima della diretta - Alba Parietti è stata duramente criticata: " Ma non eri tu che dicevi che le trasmissioni della D'Urso sono trasmissioni spazzatura… come mai adesso sei diventata un' ospite fissa ".

Le sfide mi piacciono. Le accetto con piacere. Non mi rimangio nulla di ciò che ho detto in passato. Erano frasi dettate da sentimenti che provavo. Tre ville. Una ad Ibiza, una a Courmayer e una a Bali. Ti basta questo?

Un commento pungente che non è sfuggito ad Alba Parietti, che ha risposto a tono all'utente: "". Insomma, tutta una questione di. O almeno così l'hanno recepita (e non poteva essere altrimenti) gli utenti del web, che hanno continuato a polemizzare.