"Charlène? Piano piano...". Cosa ha detto Alberto di Monaco

Charlène una nuova Diana? È quello che molti hanno pensato e pochi hanno detto. Confrontando le fotografie del passato rispetto a quelle più recenti è ben evidente una differenza nello sguardo della principessa. Ma cosa è successo davvero dietro le mura del Palazzo? Il principe Alberto II rassicura che la moglie si stia riprendendo e ogni giorno è un passo in avanti verso la normalità.

I retroscena e le indiscrezioni

Procediamo a ritroso. Il 2 luglio la coppia formata dal principe Alberto di Monaco e Charlène Lynette Grimaldi, nata Wittstock, hanno festeggiato 11 anni di matrimonio. La foto che li ha immortalati, lui in giacca e cravatta e lei con uno splendido vestito verde fino ai piedi, è arrivata dopo mesi di silenzio e incertezza per le sorti della donna.

Durante il periodo in concomitanza con la pandemia, la famiglia si è allontanata dai riflettori a causa di alcuni problemi personali. I giornali di gossip avevano parlato di una rottura tra i due coniugi, ma al momento non c'è nulla di certo, solo ipotesi relative a qualche indiscrezione.

I cambiamenti sono stati reali e anche le cause: prima la malattia della principessa, poi le operazioni a cui si è dovuta sottoporre e infine la convalescenza in Sudafrica. Ma non finisce qua, perché pare che Charlène sia stata successivamente trasferita in Svizzera, per motivi non specificati. Questo ha avvalorato ancora di più i rumors su una presunta crisi matrimoniale e una rivalità con la principessa Caroline, sorella di Alberto. C'è addirittura chi pensa che sia fuggita e subito dopo recuperata da alcuni uomini mandati dal marito.

Durante un'intervista qualcuno aveva confessato: “Un grande amore non è mai esistito fra di loro. Si dice che Charlène apparirà ogni tanto a qualche evento pubblico. Si cerca di salvare le apparenze”. Molti, infatti, continuano a chiedersi se Charlène sia attualmente una donna libera o è vittima dell'ostacolo nobiliare che non permette scandali.

"Sta meglio..."

A smentire ogni accusa ci pensano le persone attorno al principato che sostengono Alberto II. "Charlène è felice di essere tornata con Alberto e i bambini. Trascorrono ogni fine settimana nella loro casa di campagna", aveva tranquillizzato una fonte vicina ai Grimaldi dopo il ritorno della principessa dalla Svizzera.

Anche la stessa Charlène ha smentito ogni accusa verso la famiglia del marito: "Alberto mi ha sostenuto enormemente, ha fatto di tutto per proteggere me e i nostri figli - e ha proseguito - È spiacevole che alcuni media spaccino questi rumeur sulla mia vita, sulla mia coppia. Noi siamo esseri umani come tutti e come tutti abbiamo emozioni e fragilità".

Anche lo stesso Alberto ha cercato di rassicurare chi gli chiedeva della moglie. Durante un'intervista al Corriere il principe ha dichiarato: "Adesso per lei si tratta di tornare progressivamente alla normalità e con i bambini (i gemelli Jacques e Gabriella) ci prepariamo a un mese di agosto di relax e vacanza. Ma in questi momenti è bello poter contare sull’aiuto di una famiglia".

Sarà, ma gli occhi della principessa non fanno stare tranquilli i cittadini, soprattutto quelli di Monaco. Nessun segno di felicità tocca i lineamenti del viso di Sua Altezza Serenissima e il suo comportamento sembra algido e distaccato anche durante gli ultimi scatti di famiglia. Che sia veramente un periodo di ripresa?