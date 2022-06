Charlene bacia Alberto in pubblico, ma per qualcuno è una messinscena

Da tempo la principessa Charlene non appariva così rilassata e serena. Il viaggio ufficiale a Oslo con la famiglia, il primo dopo la lunga malattia, le ha giovato, facendo risplendere la sua bellezza sofisticata. Il bacio con Alberto II, poi, ha scatenato i fotografi. Si tratta di vero amore o di un’ostentazione a uso e consumo dei media?

Charlene a Oslo

Come annunciato dalla Casa reale di Norvegia Charlene e Alberto sono arrivati a Oslo lo scorso 22 giugno, ospiti di re Harald V e della moglie Sonja. Un viaggio pianificato per commemorare Alberto I (in carica dal 1889 al 1922), illustre esploratore ed esponente di casa Grimaldi, a 100 anni esatti dalla morte. Infatti Alberto I era un grande appassionato di scienze naturali e si dedicò in particolare all’oceanografia, fondando l’Istituto Oceanografico di Monaco. A lui si deve anche la costruzione dell’Istituto di Paleontologia Umana a Parigi.

Una volta giunti nella residenza di Bygdø Kongsgaard le Loro Altezze Serenissime Charlene e Alberto II hanno partecipato a un pranzo in loro onore, alla presenza dei sovrani, del principe Haakon, della principessa Mette-Marit e della principessa Märtha Louise.. Per l’occasione la principessa Charlene ha scelto un tailleur grigio perla dalla linea morbida che fa risaltare il suo incarnato. Il 22 giugno 2022, accompagnati dall'erede al trono Haakon, i principi hanno visitato il Fram Museum, che ospita l’esposizione “Sailing the Sea of Science, Scientist and Explorer. Prince Albert I and the early Norwegian exploration of Svalbard”, dedicata proprio alle spedizioni scientifiche del principe Alberto I (che non a caso è passato alla Storia come “il principe esploratore”) a Spitzberg (Svalbard) nel 1898, 1899, 1906 e 1907.

Il 23 giugno scorso a Longyearbyen (Spitzberg) Alberto II ha anche svelato un busto in bronzo creato in onore del suo antenato e subito dopo una crociera privata ha percorso l’itinerario messo a punto da Alberto I per le sue spedizioni. Per il gossip, però, l’evento più interessante è stata la visita al Fram Museum, durante la quale la principessa Charlene, a sorpresa e di fronte ai fotografi, ha baciato il principe Alberto.

Finzione o realtà?

Un gesto che nessuno si aspettava e che ha mandato in visibilio i presenti: Charlene, blazer nero di Akris da 5mila euro e collier di diamanti firmato Tiffany & Co. ha abbracciato e baciato Alberto. Incurante dei flash o, forse, proprio approfittando degli obiettivi puntati su di loro. I tabloid, infatti, sono letteralmente divisi in due fazioni: c’è chi ritiene che il bacio sia espressione del vero amore tra i principi e chi lo reputa, invece, una finzione, una messinscena studiata apposta per i media. In entrambi i casi alla base ci sarebbe la volontà di allontanare il gossip una volta per tutte, visto che le dichiarazioni rilasciate nell’ultimo anno dalle Loro Altezze Reali non sono bastate a placare le voci su un presunto divorzio.

Le motivazioni, però, sarebbero molto diverse. Nel primo caso Charlene e Alberto, innamorati a lungo separati, vorrebbero solo vivere insieme tranquilli con i loro figli. Nel secondo caso, invece, i due avrebbero intenzione di nascondere una crisi coniugale mai risolta, un matrimonio che, ormai, esisterebbe solo sulla carta. Una parte della stampa vede nel bacio di Charlene un gesto spontaneo, quasi liberatorio. Un’altra parte, al contrario, sottolinea una presunta riluttanza della principessa, evidenziata dalle sue labbra serrate proprio nell’istante immediatamente precedente al contatto con il marito.

Questo rimarrà un altro mistero senza soluzione nella storia già piuttosto intricata di Charlene. Eppure sarebbe bello poter credere, almeno per una volta, che il bacio tra i due non sia niente altro se non ciò che abbiamo visto, ovvero un gesto d’amore e d’affetto. Senza alcun retroscena, o enigma da svelare. Che sia niente altro se non la verità.