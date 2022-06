Il Covid, il gossip e la rivincita: cosa c'è dietro la mossa di Charlene

Charlene è guarita dal Covid e ha ripreso i suoi impegni ufficiali. La sua nuova assenza, a inizio giugno 2022, dopo la conferma della positività, aveva insospettito i monegaschi e i tabloid. Qualcuno aveva pensato addirittura che il coronavirus potesse essere un alibi per scappare dalla corte. Le cose non starebbero affatto così: Charlene non sarebbe fuggita e tra pochi giorni partirà per la Norvegia con il principe Alberto, nel suo primi viaggio ufficiale dopo l’infezione otorinolaringoiatrica che l’ha tenuta lontana dal Principato di Monaco per quasi un anno.

Charlene scappata di nuovo?

Il 4 giugno scorso i giornali hanno riportato la notizia della positività al Covid della principessa. Un nuovo ostacolo per la sua salute ancora fragile. Sua Altezza Serenissima aveva appena ripreso i suoi impegni pubblici, presenziando anche al Gran Premio di Formula 1 del 28 e 29 maggio 2022 dove, forse avrebbe contratto il virus. Il Principato ha fatto sapere che le condizioni di Charlene non destavano alcuna preoccupazione, ma questa nuova assenza è stata vissuta dai monegaschi e dalla stampa con una certa apprensione. Il gossip, che per più di un anno si è concentrato su una presunta crisi coniugale tra Alberto e la principessa, insinuando anche un crollo psicologico di quest’ultima a causa di presunte “pressioni” ricevute a Palazzo, ha innescato ulteriori dubbi sulla sorte di Sua Altezza Serenissima.

Il Covid sarebbe stato solo una “scusa” per allontanarsi di nuovo dal Palazzo, riporta il magazine Actu France, che ha riproposto la possibile (ma non dimostrata) rivalità tra Charlene e Nicole Coste, ex fiamma del principe Alberto. Secondo il giornale la Coste vorrebbe aprirsi una strada a corte, scalzando Charlene. Per questo avrebbe cercato di ottenere un invito per il Ballo della Rosa, che si terrà nella Salle des Etoiles dello Sporting Club Montecarlo, il prossimo 8 luglio e per il Ballo della Croce Rossa, in programma per il 16 luglio 2022. Due tra gli eventi più importanti della mondanità monegasca, di cui di solito è protagonista la principessa Charlene.

A tentare di rubarle la scena, dicono ancora i tabloid, non ci sarebbe solo Nicole Coste, ma anche la principessa Carolina, ansiosa, suggerisce qualcuno, di prendersi il centro della scena. Teorie che non hanno avuto nessun riscontro e sarebbero messe in discussione dal ritorno di Sua Altezza Serenissima dopo due settimane lontana dalla vita pubblica del Principato.

La rivincita di Charlene?

Lo scorso 16 giugno Charlene ha partecipato alla celebrazione del Fête Dieu, il Corpus Domini, che cade il 60esimo giorno dopo la Pasqua. La principessa, vestita di scuro, è apparsa sul balcone del Palazzo accanto ad Alberto e alla piccola Gabriella (non c’era Jacques, ma nessuno conosce il motivo di questa assenza). L’espressione dei tre era piuttosto seria, a tratti addirittura cupa. Tuttavia potrebbe non esservi alcun retroscena misterioso dietro questa apparente tristezza. Del resto la principessa è apparsa bellissima e a suo agio alla cerimonia di apertura del 61esimo Montecarlo Tv Festival, lo scorso 17 giugno. Per l’occasione Charlene ha sfoggiato un look elegante patinato: abito plissettato monospalla verde smeraldo, stile peplo, di Lanvin (il prezzo online è di 2967 euro) e gioielli di Van Cleef & Arpels che hanno sottolineato la sua immagine sofisticata.