Alessio Boni canta "Imagine" al figlio neonato sui social, il toccante video

Alessio Boni è diventato padre da poche settimane. La sua compagna Nina Verdelli ha dato alla luce il loro primogenito Lorenzo nel bel mezzo dell’emergenza sanitaria da coronavirus. La pandemia non ha però turbato il lieto evento e l’attore e la sua compagna si stanno godendo i primi momenti da genitori. Da sempre molto riservato e attento alla sua privacy, nel giorno di Pasqua Alessio Boni, però, ha scelto di fare un inatteso regalo ai suoi fan, mostrando il suo bambino sui social.

L’occasione per apparire - per la prima volta sul web - insieme al piccolo Lorenzo è stata il consueto appuntamento con la poesia del giorno "Poesie in quarantena". Dall’inizio dell’isolamento social, infatti, Alessio Boni ha scelto di intrattenere i suoi follower con la lettura di una poesia al giorno attraverso i social network. Un modo per condividere una passione e sentirsi tutti più vicini. Dopo giorni di letture, oggi nel giorno della Pasqua, l’attore ha scelto di cambiare, cantando un famoso brano e comparendo in video con il piccolo Lorenzo. Con il neonato adagiato teneramente tra le braccia, Boni ha cantato "Imagine" di John Lennon, cullando dolcemente il piccolo. Il video, pubblicato sulla sua pagina Instagram poche ore fa, ha stupito tutti e raccolto un vasto consenso di pubblico. Il profilo dell’attore, a differenza di quello di altri volti noti, è un profilo di nicchia, seguito da 70 mila seguaci. Il tenero filmato è stato però visualizzato da oltre 30mila persone, segno che è riuscito a far breccia nel cuore di molti.