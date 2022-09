"Sono quattro anni....". La rivelazione piccante di Patrizia Rossetti al Gf Vip

Patrizia Rossetti potrebbe essere l'outsider, che nessuno aveva considerato. Mentre Elenoire Ferruzzi e Pamela Prati hanno conquistato la scena social alla vigilia dell'inizio del Grande fratello vip, la conduttrice - storico volto del pomeriggio di Rete 4 - ha fatto un vero e proprio exploit nella prima puntata del reality tra battute, provocazioni e confessioni piccanti sulla sua vita privata.

Da quarant'anni in televisione, definita la "regina delle televendite", soprannome che lei non disdegna affatto, Patrizia Rossetti è entrata nella Casa a metà serata e ha subito preso confidenza con gli altri concorrenti. Parlando con Ginevra Lamborghi, però, la conduttrice ha fatto una confessione decisamente piccante sulla sua vita sotto le lenzuola e senza giri di parole ha parlato di un'astinenza lunga anni.

" Sono quattro anni che non batto un chiodo e non dormo con nessuno", ha scherzato la Rossetti replicando all'ereditiera, Ginevra Lamborghini, che le aveva chiesto se di notte avesse l'abitudine di russare, e ha proseguito: "Quindi non ho idea se russo oppure no, capisci. Però fumo e ho un po' di bronchite, quindi è possibile ".