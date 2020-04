Un’altra gaffe per Clizia incorvaia: "Dopo la quarantena riapriranno i manicomi". Poi rettifica

La gaffe su Buscetta al Grande Fratello Vip è costata molto cara a Clizia Incorvaia, che è stata costretta ad abbandonare la Casa perché squalificata dal gioco.

La Incorvaia, poi, ha giustificato lo scivolone, si è scusata e si è cosparsa il capo di cenere, ma nelle ultime ore è finita nuovamente al centro di una polemica per una frase infelice che si è fatta scappare durante alcune Instagram story. Adirata per un commento lasciato da un hater sulla foto della nonna Maria, cui lei è molto affezionata, Clizia è intervenuta sostenendo che un certo tipo di cattiveria può essere solo effetto della quarantena e che, molto probabilmente, dopo la fine della clausura forzata riapriranno i manicomi.

“ Leggo un commento paradossale sulla foto di mia nonna Maria. Un mitomane che scrive 'vecchia rifatta’ a mia nonna – ha esordito lei - . U na donna di 85 anni, che lavora da quando ne aveva 8 anni, che ha cresciuto tre figli e che al massimo si concedeva di andare una volta al parrucchiere, lusso che le permetteva nonno Vincenzo...Assurdo! Una che non sa nemmeno cosa sa la chirurgia estetica, che abita a Porto Empedocle e ancora adesso ha cresciuto tutti i nipoti, in estate vivevamo tutti insieme in campagna...lei cucinava per tutti e lo fa ancora la domenica...ma veramente? ”.

“ La gente si deve curare, penso sia colpa della quarantena. La quarantena avrà dato alla tesa a qualcuno ”, ha aggiunto ancora la ex gieffina, accompagnando il video da una didascalia: “ Dopo la quarantena è ufficiale, riapriranno i manicomi! ”. Resasi conto della gaffe, che molti non hanno interpretato in maniera ironica, Clizia è stata costretta a fare una rettifica social scusandosi per le parole e ribadendo tutta la sua approvazione per la legge Basaglia.

“Naturalmente sul discorso manicomi sto ironizzando, onde evitare altre polemiche – ha chiarito ancora lei, forse sommersa da messaggi di protesta - . Perché la legge Basaglia sulla chiusura dei manicomi è stata grande cosa. Vabbè sono stanca, devo fare sempre un mea culpa, giustificare tutto...sapete che c’è? Fino a domani non faccio più Instagram story. Ciao ”.

Così Clizia, ha deciso di interrompere i contatti social con i propri follower dedicandosi solo alla semifinale del Grande Fratello Vip e facendo il tipo per il suo Paolo Ciavarro.