Così Una notte da leoni ha stravolto Le amiche della sposa

Le amiche della sposa è il film di Paul Feig uscito nel 2011 che andrà in onda questa sera alle 21.01 sul nuovo canale 27. La pellicola ha ricevuto due nomination ai Premi Oscar del 2012: una per la miglior attrice non protagonista a Melissa McCarthy e l'altra per la miglior sceneggiatura originale. Inoltre è stato candidato a due Golden Globes: per il miglior film commedia o musical e per la miglior attrice protagonista in un film commedia a Kristen Wiig.

Le amiche della sposa, la trama

Annie (Kristen Wiig) è una ragazza di Milwaukee a cui la vita ha tirato numerosi colpi mancini. Sulla soglia dei quarant'anni è impelagata in una relazione con un uomo (Jon Hamm) che sembra non avere alcuna intenzione di impegnarsi in un rapporto di coppia maturo e a lungo termine. Inoltre Annie ha perso tuttii suoi risparmi a causa di un cattivo investimento fatto con il suo ex: esperienza, questa, che spinge sua madre a domandarle in modo quasi ossessivo di tornare a vivere con lei. Come se non bastasse la sua migliore amica Lilian (Maya Rudolph) le comunica di essersi fidanzata ufficialmente con il suo fidanzato bello e ricco e le domanda di farle da damigella d'onore. Annie accetta sebbene non sappia nemmeno dove mettere mano per cominciare a organizzare l'addio al nubilato e tenere sotto controllo le decine di cose che, in qualità di damigella d'onore, sono una sua responsabilità.

Intanto, alla festa di fidanzamento di Lilian, Annie conosce le altre amiche della sposa, tra cui Helen (Rose Byrne), che vuol prendere il suo posto di migliore amica, Becca (Ellie Kemper), la rozza Megan (Melissa McCarthy) e Rita (Wendi McLendon-Covey). Annie dovrà quindi essere il capo di questo variopinto gruppo di amiche della sposa, cercando di mantenere la calma e, soprattutto, non fare nulla che possa rovinare il suo rapporto con Lilian. Ma, nell'addio al nubilato, niente va davvero come previsto.

Il confronto con Una notte da Leoni

Le amiche della sposa è stata, secondo il sito dell'Internet Movie Data Base, la commedia al femminile R-rated (vale a dire vietata ai minori di 17 anni senza la compagnia di un adulto) che ha avuto più successo al box office americano, togliendo il primato al film di Sex and The City uscito nel 2008. La lavorazione del film ha visto una lieve tensione innescarsi tra il produttore Judd Apatow e le sceneggiatrici Kristen Wiig e Annie Mumolo. Il primo - già regista di pellicole come 40 anni vergine e Molto incinta - voleva che Le amiche della sposa si basasse su un tipo di commedia molto fisica e triviale, mentre le due sceneggiatrici erano orientate su un tipo di commedia più sottile e, dunque, femminile. La scena più conosciuta del film, quella in cui le amiche della futura sposa subiscono un attacco di diarrea, è stata messa nella pellicola su feroce insistenza di Apatow e del regista Paul Feig.

Un altro cambiamento voluto dal regista è legato alla destinazione del party dell'addio al nubilato. Secondo il piano originale, infatti, la festa delle amiche della sposa avrebbe dovuto trovare il proprio compimento nella città di Las Vegas. Il regista aveva anche preparato le scene che avevano intenzione di girare proprio nella città dei casinò. Tuttavia l'uscita in sala del primo capitolo di Una notte da leoni di Todd Phillips ha cambiato le carte in tavola. Secondo quanto riportato dal sito dell'Internet Movie Data Base, infatti, Paul Feig ritenne che Una notte da leoni aveva fatto un lavoro così ottimo da creare già un immaginario iconico, al punto che qualsiasi cosa fosse stato fatto da Le amiche della sposa sarebbe parso solo come un pallido tentativo di emulare qualcosa di grande. Così il regista decise di cambiare del tutto la sequenza: a quel punto qualcuno valutò l'ipotesi secondo la quale le damigelle d'onore non sarebbero mai arrivate a Las Vegas. Da questa idea nacque un'altra scena iconica del film, quella dell'aeroplano. In questo modo non ci fu alcun bisogno di fare paragoni con Una notte da leoni e la pellicola di Paul Feig fu "salva".