Amici, un altro ballerino minaccia l’uscita: “Mi sento perso, è tutto finto”

Continuano le tensioni durante il serale di Amici di Maria De Filippi e, dopo la cacciata di Valentin Alexandru Dumirtru, un altro ballerino sembra essere sul punto di abbandonare il talent show.

Javier Rojas, che è già stato protagonista di un duro scontro con la giuria del serale, ha manifestato all’assistente del direttore artistico Giuliano Peparini tutta la sua insofferenza durante questo periodo fatto di dirette e lavoro continuo. Il ballerino, che si è scontrato con Vanessa Incontrada contestando il voto dei giurati a favore del rivale Nicolai nel corso di una sfida, era stato fortemente sostenuto dalla maestra Alessandro Celentano che ne aveva appoggiato anche l’uscita dagli studi, salvo poi ricredersi qualche giorno dopo e rettificare le sue posizioni in merito.

A pochi passi dalla finale di Amici, però, sembrava che Maria De Filippi fosse riuscita a ristabilire una sorta di pace tra i due antagonisti e Javier e Nicolai si erano stretti la mano mettendo da parte ogni rivalità e contrasto. Nelle ultime ore, però, lo spagnolo ha confessato di non riuscire più a reggere la situazione con gli altri compagni in casetta e, in generale, lo stress causatogli dal programma e dalla presenza di Nicolai.

“ Vivo male la presenza di Nicolai e l’atteggiamento di tutti. Questo fingersi amici è tutto finto – ha sbottato il danzatore - . Sono stanco, non riposo bene. Mi sveglio stanchissimo. Penso per tutto il tempo. Questa è una situazione che non piace. Non mi sento io. Mi sento perso ”. “ Sono stanco di tutto – ha continuato a dire - . Non sono qui per essere secondo, sono qui per vincere! Adesso non penso di vincere, non posso proprio farcela ”.