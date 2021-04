Amici, Celentano contro Stefano De Martino: ​"Meno male che hai fatto un'altra carriera"

Sono volati gli stracci tra Stefano De Martino e Alessandra Celentano nell'ultima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Professoressa e giudice non si sono risparmiati sonore frecciate dopo le divergenze di opinioni sulla scelta della professoressa di danza di accettare il guanto di sfida lanciato dalla Cuccarini, che vedeva contrapporsi in studio i ballerini Tommaso e Alessandro.

Avresti potuto abbozzare per il bene di Tommaso

Il bene di Tommaso è fare questo. Cosa stai dicendo? No guarda... ehhh

Sì Maria, perché mi va in fumo il cervello. Guarda Stefano, meno male che hai intrapreso un'altra carriera. Perché non c'entra niente quello che tu hai detto

I due talenti di Amici si erano da poco esibiti al centro dello studio estava commentando l'esibizione del suo allievo Tommaso. Stefano De Martino non è riuscito a trattenersi e ha criticato la scelta della professoressa di mettere in sfida il ragazzo: "". Parole che hanno scatenato la dura reazione della Celentano: "". La professoressa ha finto addirittura di dimenticare il nome di Stefano De Martino e Maria De Filippi ha scherzato sulla dimenticanza, facendo sbottare la docente: "".

Una frecciata diretta che ha ammutolito lo studio, ma non Stefano De Martino. Il conduttore, che quest'anno siede sulla poltrona riservata ai giudici di Amici di Maria De Filippi insieme a Stash dei The Kolors e ad Emanuele Filiberto di Savoia, ha raccolto la provocazione della professoressa e, senza nascondere una punta di fastidio, ha replicato con un'altra frecciata: " Ti ringrazio del tuo apprezzamento sul mio cambio di carriera. Anche perché è una cosa che ci lega....facciamo entrambi televisione ". Una risposta sibillina apprezzata dal pubblico in studio che è scoppiato in un fragroso applauso.