Amici, Javier Rojas sui social: "Ho sbagliato tante volte, non sono perfetto"

A pochi giorni dalla finalissima di "Amici di Maria De Filippi" uno dei protagonisti di questa edizione, la prima stravolta da un’emergenza sanitaria, è apparso sui social per raccontare del suo percorso tra alti e bassi. Si tratta di Javier Rojas, il danzatore di origini cubane, che nel corso della tormentata stagione del talent è stato più volte al centro di polemiche per il suo atteggiamento. Nella finale ha conquistato il premio Tim da 500mila euro e il primo posto nella categoria "Ballo".

A riflettori spenti, però, Javier Rojas è tornato sui social network per raccontare il suo percorso, fatto di alti e bassi, polemiche e ottimi risultati. Una girandola di emozioni che, dopo la fine del programma, lui ha riassunto così: " Ho imparato che nella vita a volte vinci e a volte perdi, ma non puoi arrenderti e lasciare tutto così, non puoi mollare, non puoi andartene, devi restare e lavorare ancora di più ". A gennaio Rojas aveva addirittura rischiato di venire espulso dalla scuola per alcune pesanti affermazioni contro la produzione e il programma. In quell'occasione Maria De Filippi chiuse un occhio per il suo talento ma le difficoltà per il ballerino cubano rimasero. " Amici ha stato un libro di valori per me - ha proseguito Javier su Instagram - libro pieno di momenti bruti ma anche di momenti bellissimi, momenti speciali, un libro pieno di emozioni, un viaggio dove hai la opportunità di lavorare e la opportunità conoscere a tante persone belle dentro e fuori dal programma, persone belle che ti aiutano e ti spingono ogni giorno. Amici un gran viaggio dove puoi scoprirti, dove puoi mostrarti chi sei a te stesso, e a milioni di persone ".