Amici senza Arisa. "Ecco perché ho detto 'no' a Maria"

La scuola di Amici di Maria De Filippi ha ufficialmente riaperto le porte. Ma una cattedra vuota, quella lasciata da Arisa, sta facendo discutere. La cantante, una delle insegnanti più apprezzate della passata edizione del programma, non fa parte del parterre dei professori della scuola. Arisa ha scelto di fare un passo indietro, dicendo addio a Maria per entrare ufficialmente nel cast di Ballando con le stelle.

" Il mio mestiere è vivere la vita, voglio essere ancora un'allieva ", ha scritto sui social network l'artista, annunciando la sua assenza ad Amici. I rumor sulla sua defezione circolavano da settimane, ma Arisa non aveva mai smentito né confermato la notizia. Alla vigilia della prima puntata del talent di Canale 5, però, la cantante ha scelto di condividere una nota ufficiale sui suoi canali social per spiegare la sua assenza nella nuova edizione del programma. Poche parole per ringraziare Maria De Filippi, gli autori e tutte le maestranze dietro le quinte: " Amici è stata un'esperienza incredibile, una grande occasione, in tutte le vesti e sotto tutti i punti di vista. Rimarrà sempre una delle opportunità più grandi che ho avuto fino ad ora. Amici funziona, ci attacca allo schermo e ci lascia senza fiato grazie a tutti quelli che ci lavorano ".

Nessuna rottura dunque tra Arisa e la De Filippi, come avevano riportato alcuni siti di gossip, ma solo il desiderio dell'artista di buttarsi in una nuova avventura, questa volta in Rai. " Mi mancherà tutto quanto - ha proseguito sul web Arisa - ma il mio mestiere è vivere la vita, voglio essere ancora un'allieva, imparare ciò che mi manca, diventare migliore. C'è ancora tanto da fare, da cantare, il mondo è gigante, il tempo passa e la vita è una ". Tra poche settimane Arisa esordirà come ballerina a Ballando con le stelle. L'annuncio del suo nuovo impegno in prima serata su Rai Uno è arrivato da Milly Carlucci che, mentre la cantante condivideva il messaggio di ringraziamento ad Amici, ha svelato il nome di Arisa tra quelli del ricco cast del suo programma del sabato sera.