Ancora un successo per Live - Non è la d'Urso, primo talk show domenicale: "Picchi di 3 milioni"

Barbara d'Urso ha festeggiato su Instagram i grandi ascolti ottenuti con il suo Live - Non è la d'Urso, che da settembre si conferma il talk show più visto della sua serata. Il programma domenicale di Canale5 avrebbe dovuto chiudere i battenti a fine maggio ma proprio per il successo ottenuto nel corso della stagione, l'azienda ha chiesto alla conduttrice di prolungare la messa in onda per un ulteriore mese. Live - Non è la d'Urso sarà l'ultimo talk show a salutare il suo pubblico per la pausa estiva ma Barbara ha già dato appuntamento al suo pubblico per il prossimo 13 settembre con la nuova edizione.

" Buongiorno e grazie per restare con noi anche a metà giugno!!! Picchi di 3 milioni di spettatori e del 21% di share con 10 milioni di contatti!! Con i nostri amati 9 spazi pubblicitari! E si va avanti ancora! A domenica prossima!!! ", ha esultato la conduttrice sui social, giustamente orgogliosa dei risultati ottenuti. Con la puntata di ieri, il programma di Barbata d'Urso è tornato a una parvenza di normaltà, con una drastica riduzione dello spazio destinato alla stretta informazione per il Covid. Live - Non è la d'Urso è stato il primo programma della tv italiana ad andare in onda senza pubblico in studio. Era il 23 febbraio e da allora la conduttrice ha dovuto faticare il doppio per tenere il polso di una diretta lunga più di 4 ore, che per oltre 3 mesi è stata quasi interamente concentrata sull'informazione Covid. Ieri sono tornate la sfere, uno dei tratti distintivi del programma, che hanno visto protagonista Vittorio Sgarbi contro 5 opinionisti, che non hanno risparmiato critiche, anche aspre, per quanto accaduto in settimana in merito alle mascherine non indossate dal critico d'arte.

C'è stato spazio anche per Matteo Salvini, che ha accettato di confrontarsi con quattro volti popolari dello spettacolo italiano, e per Asia Argento, che ha voluto replicare a quanto dichiarato da Morgan nelle settimane precedenti. Ancora non è stato possibile far entrare il pubblico nello studio 10 di Cologno Monzese, ma sono tornati i talk con le due squadre, un altro momento topico del programma, assente dallo scorso marzo a Live - Non è la d'Urso. Lentamente e con grande professionalità, Barbara d'Urso e la sua squadra di lavoro stanno riportando il pubblico a godere dei momenti di leggerezza tipici del programma, dopo tante settimane di stretta informazione durante le quali nel salotto serale di Barbara d'Urso si sono alternati principalmente i maggiori politici di ogni schieramento, i ministri e i più grandi esperti di medicina, che con semplicità e senza troppi tecnicismi hanno informato il pubblico a casa, ottenendo un ottimo riscontro.