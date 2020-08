Antonella Elia fa dietrofront e lascia (di nuovo) Pietro: "Non ho la forza di perdonare"

Si lasciano, si riprendono e poi si rilasciano: è la storia infinita. Anche a telecamere spente Temptation Island regala sorprese. Chi pensava che con l'ultima puntata dei record il programma avesse smesso di regalare emozioni si sbagliava. Ci ha pensato Antonella Elia a rimettere tutto in discussione e a lasciare, per l'ennesima volta, il fidanzato Pietro Delle Piane.

A una settimana esatta dalla fine del programma condotto da Filippo Bisciglia si è consumato un nuovo colpo di scena. Antonella Elia ha preso nuovamente le distanze da Pietro Delle Piane. Al falò di confronto finale la showgirl aveva chiuso la relazione con il compagno, ferita dall'atteggiamento tenuto dall'attore nel villaggio dei fidanzati. Un mese dopo la fine di Temptation Island, però, la coppia sembrava esser pronta a ricucire il rapporto. Le scuse e la lettera d'amore di Pietro e la voglia di Antonella di dare una seconda possibilità all'attore sembravano far volgere al lieto fine la loro storia d'amore. Ma così non è stato.