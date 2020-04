Antonella Elia a Live non è la D’Urso: “Non sono molto fiera di tutto quello che ho mostrato”

Una lunghissima pagina di “ Live non è la D’urso ” è dedicata al Grande Fratello Vip e ad una delle sue protagoniste, Antonella Elia, che nonostante non abbia vinto, è rimasta, nel bene e nel male, nell’immaginario delle persone per le sue sfuriate, le liti con le altre concorrenti, e per quei momenti di tristezza che l’hanno resa spesso molto umana.

E’ in studio insieme al fidanzato Pietro Delle Piane, che durante tutto il periodo del GFVip è stato più volte ospite della D’Urso, spesso attaccato dai vari opinionisti presenti. La cosa viene fatta presente ad Antonella, soprattutto sulle numerose donne famose, che lo hanno accusato di averle usate per avere notorietà.

“ Qualche dubbio mi è venuto sentendo queste donne quasi le credi - risponde Antonella alle accuse - ma conoscendo Pietro so che dice la verità. Lo conosco a fondo e non posso credere cosa dicono queste donne ”. Riferendosi in particolare modo aLubamba. Le parole dette, arrivano a commuovere il fidanzato che davanti a tutti promette di renderla la donna più felice del mondo “ Io non ho mai conosciuto una donna come te, che mi ha difeso sempre, che parla di me come l’uomo perfetto, sei una donna vera e l’hai dimostrato nella Casa del GF Vip, sempre te stessa dal primo all’ultimo istante ” le dice guardandola, quasi una proposta di matrimonio che viene però interrotta da Vladimir Luxuria. “ La magia è passata -dice quindi Pietro - avete interrotto la mia proposta. La farò la prossima volta ” dice sconsolato.

L’attenzione si sposta poi solo su Antonella e sul suo percorso all’interno della Casa. “ Io ho sempre dormito con la sensazione di essere spiata. Sentirsi esposti e nudi come un verme. Poi c’è anche l’aspetto interiore. Non sono molto fiera di tutto quello che ho mostrato. Sarei potuta essere più a modo. Io non sono una signora, ormai non c’è più nessun dubbio. Avrei voluto avere più classe, più stile ”.