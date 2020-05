Antonella Fiordelisi troppo hot, Tik Tok le blocca il profilo

Con la quarantena forzata Tik Tok ha avuto una vera e propria impennata di registrazioni e visualizzazioni. Sono tanti i volti noti dello spettacolo che, complice la noia dell'isolamento degli ultimi due mesi, sono sbarcati sulla community social per divertirsi a suon di video. Qualcuno però, per colpa di un balletto sexy, è riuscito addirittura a farsi bloccare il profilo. Protagonista della disavventura social è stata la modella 22enne Antonella Fiordelisi.

L'influencer originaria di Salerno ha trascorso la sua quarantena distante dal suo fidanzato, Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island. Negli ultimi giorni la loro relazione amorosa è finita al centro delle polemiche per una presunta violazione dell'isolamento sociale imposto dal governo. Secondo alcuni fan, infatti, la coppia si sarebbe incontrata di nascosto nell'abitazione romana del personal trainer e, nel condividere alcuni scatti in comune sui rispettivi profili social, avrebbe svelato involontariamente il riavvicinamento proibito. La Fiordelisi e Chiofalo in più occasioni hanno smentito il ricongiungimento anticipato, ma oggisi godono il ritorno alla normalità insieme grazie all'inizio della fase 2. Nelle ultime ore, però, la bella influencer ha raccontato uno spiacevole episodio di cui si è resa protagonista nei giorni scorsi sul web.

Attraverso le storie del suo account Instagram, Antonella Fiordelisi ha spiegato di esser stata bloccata dagli amministratori del social Tik Tok per colpa di un filmato considerato troppo hot: " Tik Tok mi ha castigato. Non posso caricare più video fino a domenica, perché un filmato che avevo condiviso era troppo sexy secondo loro. Insomma per un po' sono ancora in castigo ". A far scattare lo stop sarebbe stata la mise troppo audace e le movenze troppo sexy della 22enne salentina. L'account della giovane è stato così momentaneamente bloccato dai moderatori della community dedicata ai video divertenti. La Fiordelisi, che è iscritta al social dal 2018 e può contare su un seguito di 70 mila follower, è stata costretta a rinunciare per alcuni giorni a uno dei suoi passatempi preferiti. La community cinese dedicata ai filmati sta letteralmente conquistando i vip. Da Giulia De Lellis a Anna Tatangelo fino alla giovanissima Chanel figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, i personaggi famosi sono sempre più coinvolti.