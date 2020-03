Antonio Zequila si scusa con Adriana Volpe: “Vieni qua e baciamoci”

Nella casa del Grande Fratello Vip è tempo di pace ed armistizi: Antonio Zequila, dopo loscontro furioso con Adriana Volpe, ha deciso di deporre le armi e chiedere scusa alla conduttrice.

La lite che aveva acceso gli animi dei due concorrenti del reality show è nata in seguito all’ennesima rivelazione di Zequila in merito ad una presunta liaison avuta con la Volpe più di venti anni fa. Il retroscena, venuto a galla nel corso delle ultime settimane, ha creato delle acredini tra la conduttrice e l’attore: se lei, infatti, ha sempre negato qualunque rapporto con Antonio, lui ha sostenuto di averla conosciuta “talamicamente” e di aver trascorso con lei un intero pomeriggio, “e non solo a mangiare biscotti”.

Queste ultime dichiarazioni di Zequila hanno fatto infuriare la Volpe che, dopo averlo definito una “persona schifosa”, ha deciso di interrompere con lui qualunque tipo di rapporto nella Casa. Nelle ultime ore, però, Antonio ha fatto marcia indietro e, richiamando l’attenzione di tutti i coinquilini, ha chiesto scusa ad Adriana. “ Ragazzi scusate ma posso dire una cosa importante? – ha esordito lui davanti a tutti - . Siccome io l’altra volta ho alzato la voce con Adriana, anche se ora non ci parliamo più, volevo chiederle scusa davanti a tutti ”.

La conduttrice, ex volto della Rai, ancora turbata da quanto successo in diretta, ci ha tenuto a comprendere se le scuse di Zequila fossero per i toni usati durante la discussione o anche per i contenuti delle sue frasi. “ Ma ti scusi solo per la voce o anche per i contenuti? ”, gli ha chiesto Adriana. E Antonio non ha esitato a farle sapere di aver scelto di fare un passo indietro su tutto. “ Per tutto, vieni qua e baciamoci adesso, mi dispiace ”, ha replicato lui riuscendo a strappare un abbraccio alla Volpe.

Affinchè tutto si chiarisca in maniera definitiva, però, la donna ha chiesto a Zequila di recarsi in confessionale e fare una rettifica pubblica su quanto raccontato e lasciato intendere nel corso delle ultime settimane su un loro ipotetico flirt.