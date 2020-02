Aria di crisi tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza?

Nuovi rumors sulla relazione tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza: pare che ci sia aria di crisi tra la ex moglie di Eros Ramazzotti e l’imprenditore.

A rivelare il gossip è il settimanale Chi, che racconta di un San Valentino che la coppia avrebbe trascorso separata. “ La sera di San Valentino, mentre i fotografi seguivano Vezza per capire dove avrebbe portato Marica a festeggiare, si sono ritrovati da soli con lui, nei pressi di Alba, nella tenuta di famiglia – scrive il rotocalco di cronaca rosa diretto da Alfonso Signorini - , mentre la Pellegrinelli era a Milano a consolarsi con i macarons che le hanno regalato Carlo Cracco e la moglie Rosa ”.

Nessuna cena romantica, nessun dolce regalo di San Valentino per la Pellegrinelli e Vezza che, dunque, potrebbero essere già in procinto di dirsi addio. Quando i due uscirono allo scoperto, poco dopo l’ufficialità della separazione di Marica da Eros Ramazzotti, la modella fu bersagliata da molti che la accusavano di aver lasciato il cantante per Vezza. Fu Eros, quindi, ad intervenire sui social per chiedere di smetterla con le vessazioni e le offese nei confronti della ex moglie, verso la quale esigeva rispetto perché, prima di tutto, madre dei suoi figli.

Ad oggi, però, quella storia tra la Pellegrinelli e Vezza che sembrava essere talmente tanto importante da venire fuori poco dopo la conclusione delle nozze con Ramazzotti, pare non sia così forte come poteva apparire all’inizio. La crisi tra Marica e Charley, inoltre, sembra essere già un fatto noto tra gli amici più intimi dei due. “ In realtà, la notizia che tra Marica e Charley ci fosse maretta circolava da qualche settimana fra gli amici della coppia – si legge ancora su Chi - . Forse sono emerse le prime differenze, forse ogni scelta ha un prezzo che andrebbe valutato prima di mettersi in gioco ”.