Arisa mostra il seno sui social: "Da piccola era un problema. Ora no"

Hanno fatto scalpore (e stanno facendo discutere) le foto che Arisa ha pubblicato sul suo profilo Instagram nelle scorse ore. Scatti sfuocati in cui la cantante appare in reggiseno e mostra all'obiettivo della fotocamera il suo seno. Una sequenza di foto per chiedere ai fan: " Vi piacciono le mie t***e? ". Una frase diretta e irriverente buttata lì da Arisa come premessa di un discorso ben più ampio e profondo incentrato sull'accettazione del proprio corpo.

Reduce dalla partecipazione a festival di Sanremo , Arisa è tornata ad essere una grande protagonista del web. L'arte disembra essere una delle sue caratteristiche principali sui social network, dove Arisa non è nuova scuotere gli animi con foto piccanti e messaggi precisi . Voglia di apparire ma anche di raggiungere un più ampio pubblico con messaggi che vanno al di là delle apparenze. E l'ultima sequenza di foto condivisa sul suo profilo Instagram sembra aver colto nel segno: attirare l'attenzione per comunicare qualcosa di più profondo. E così il suo seno è diventato lo strumento principale per lanciare l'ennesimo messagio di body positive. Per lei e per tutti i suoi fan.