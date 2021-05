Arisa in topless: "Basta ​vergogne, mi voglio celebrare"

Sessantanovemila like e oltre duemila commenti a sole quattro ore dalla pubblicazione. Il nuovo post Instagram di Arisa sta facendo molto parlare e non solo per la foto sexy e audace condivisa con i suoi seguaci. Con l'ultimo contenuto social, la cantante ha lanciato l'ennesimo messaggio di body positive, invitando i propri fan ad accettarsi per quello che sono senza paure.

Non è la prima volta che Arisa sceglie i social network, in particolare Instagram, per lanciare messaggi di autostima e accettazione. Attraverso la pubblicazione di immagini audaci e sexy, Rosalba Pippa ha più volte condiviso la consapevolezza di una nuova se stessa oltre ogni difetto. " Ma sai che c’è ? Ci sono cose che non potrai fare più - ha scritto nel suo ultimo post Instagram Arisa - il tempo passa e chissà come andrà a finire, ma qui e ora sono questa. Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma... mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio ". Un pensiero di body positive attraverso il quale l'artista è tornata a parlare del suo corpo, con il quale da tempoi ha un rapporto di amore odio che ora, alla soglia dei 39 anni, sembra aver abbondantemente superato.

Arisa, che di recente ha annunciato che il suo fidanzato ha avuto una relazione con un uomo , è reduce da una stagione di successi ad Amici, dove ha rivestito il ruolo di coach. Nonostante gli impegni televisivi e canori, la cantante non ha mai abbandonato i, dove condivide spaccati di vita con i suoi fan. E sono proprio i canali social quelli che lei predilige per lanciare messaggi positivi ai suoi follower. L'ultima volta che Arisa aveva scelto il web per parlare del suo corpo e dell'evoluzione compiuta nell'accetare se stessa con tutti i difetti, era stato il marzo scorso. In quell'occasione la cantante aveva parlato del suo seno, che da piccola rappresentava un "problema" . Lo scatto era stato rimosso e poi ripubblicati e in molti hanno pensato che dietro alla cancellazione ci fosse una lite con il fidanzato. Ma giorni dopo Arisa aveva scelto di ripubblicare la foto sexy per tornare a gridare il suo messaggio positivo.