Arisa troppo hot sui social. Instagram la censura

È bastato un po' di seno in primo piano per fare scattare la mannaia della censura social. La vittima è Arisa, che aveva scelto di condividere con i suoi follower uno scatto piccante per lanciare il suo nuovo singolo "Altalene". Il post in cui lei appare con il body sollevato, mostrando una parte del suo seno, ha invece violato le norme della "decenza" per gli amministratori di Instagram, che hanno rimosso il contenuto poche ore dopo la pubblicazione.

L'impegno a Ballando con le stelle non sta fermando la carriera musicale di Arisa, che dopo "Psyco" ha pubblicato il nuovo singolo "Altalene". Il brano, ai vertici delle classifiche a pochi giorni dall'uscita, ha già fatto chiacchierare per il look sexy e provocatorio con il quale la cantante si mostra nel videoclip. Ma è quanto successo alla vigilia della pubblicazione della canzone, che ha suscitato l'attenzione del popolo del web.

Nelle scorse ore Arisa ha scelto di condividere sulla sua pagina Instagram un post nel quale annunciava il lancio su Youtube della sua nuova canzone. Per farlo l'artista ha pubblicato uno scatto, realizzato in un bagno, nel quale si mostra con il seno seminudo, scoperto da un body sollevato in tono provocatorio. La cantante ha provato ad autocensurarsi, coprendo il capezzolo con un cerotto a forma di X, ma questo non è bastato agli amministratori di Instagram, che hanno fatto scattare la censura.

Il post, come riporta Libero Quotidiano (che ha pubblicato l'immagine rimossa), è stato cancellato dal social network e non è più visibile agli utenti. Il contenuto hot avrebbe violato le rigide norme sul decoro e sulle nudità, che sono state inasprite dagli amministratori della piattaforma negli ultimi mesi. Non si tratta però di un caso isolato. Prima di Arisa era successo già ad altri volti noti della musica e dello spettacolo italiano finire censurati per uno scatto social. Dal bacio tra Francesca Barra e Claudio Santamaria alle tutine color carne dei Maneskin, Instagram e Facebook hanno rimosso più di un contenuto dalla rete perché considerato eccessivo secondo i loro standard. L'immagine rimossa di Arisa è dunque solo l'ultima di una più rigida politica social. La cantante, che del body positive ha fatto la sua battaglia personale, condividendo scatti in cui si mostra senza filtri, oggi ha dovuto fare un passo indietro.