Arriva l'integratore che aumenta la libido femminile: ecco come funziona

L'ultimo prodotto lanciato sul mercato da Goop, l'azienda statunitense dell'attrice Gwyneth Paltrow, promette alle donne di dare loro " più piacere, più spesso " durante il sesso e non solo. Si tratta del DTF - un integratore vegano ideato per incrementare il desiderio sessuale, l'eccitazione e l'umore delle donne - il cui nome parla da solo: "Down to fuck" ("Giù a fare sesso", ndr).

Così, dopo le candele al profumo di vagina, i sexy toys e il libro-vulva da colorare, la Paltrow ora prova a cavalcare l'onda degli integratori per la libido, che negli Stati Uniti stanno avendo una vera e propria un'impennata di consumi. "Lo stress e l'ansia quotidiani, le fluttuazioni ormonali e la stanchezza possono avere un impatto sulla libido femminile e sulla salute sessuale", si legge sul sito dell'attrice, dove sta per essere lanciato il prodotto. Per questo la diva di Hollywood ha commissionato ai suoi laboratori di ricerca la creazione di una pillola speciale, che non sarà come il Viagra per gli uomini ma ci si avvicina molto.

A garantire il massimo risultato, promette Gwyneth Paltrow, è la combinazione di tre ingredienti naturali: il fieno greco Libifem in grado di stimolare l'eccitazione femminile; lo shatavari soprannominato anche "elisir delle donne" per riequilibrare l'apparato riproduttivo femminile e l'estratto di zafferano capace di aumentare il buonumore.