Asia Argento: "Mamma mi picchiava. L'ho vista morire come al rallentatore"

Le botte, il dolore per un'infanzia senza punti di riferimento e infine lo strazio per la morte della madre. L'ospitata di Asia Argento a Storie Italiane ha rievocato emozioni difficili per l'attrice che, a tratti, non è riuscita a nascondere la commozione. Ospite di Eleonora Daniele, Asia Argento ha ripercorso i difficili momenti vissuti da bambina e il tormentato rapporto con la madre, l'attrice Daria Nicolodi. Ricordi dolorosi trascritti nella sua ultima biografia "Anatomia di un cuore selvaggio".

Prima che morisse ho potuto darle l'ultimo abbraccio. Mi sentivo impotente. È stato come vederla morire al rallentatore, per me è stato straziante. Mi mancano i suoi baci, chi ha la mamma non trema. Io ora che non ce l'ho più tremo di continuo

Da piccola mi picchiava. Una volta mi spaccò il labbro colpendomi con la mano piena di anelli. Avevo paura di mia madre, la sognavo di notte che mi uccideva. Non potevo far niente per il suo problema con l'alcool e contro le violenze. Mi ha picchiato fino a quando ho compiuto 14 anni e me ne sono andata

Nonostante il controverso rapporto con la madre Daria, Asia Argento non è riuscita a superare la sua morte, avvenuta lo scorso 26 novembre . Una scomparsa arrivata al termine di una lunga malattia e che ha lasciato un vuoto incolmabile nell'attrice, che era riuscita a recuperare il rapporto con la Nicolodi solo in età adulta: "".Il rapporto tra Asia e sua madre Daria non è sempre stato sereno, ma ha vissuto anche momenti estremamente difficili. Nel ricordare la sua infanzia, infatti Asia Argento, non ha nascosto di aver provato sentimenti di odio nei confronti della mamma per lesubite: "".