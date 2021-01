Nuova rivelazione della Argento: "Quel regista ha abusato di me"

Asia Argento non lesina nei dettagli, neanche questa volta. Dopo quella storia in cui il giovane Jimmy Bennett ha confessato di aver subito violenze da parte della celebre attrice, quando era ancora un minorenne, ora Asia Argento rivela di un torbido passato che lei stessa ha cercato di dimenticare senza riuscire nell'impresa. All'epoca, era il 2018, le accuse del giovane attore hanno stravolto la credibilità della figlia di Dario Argento. Ancora oggi non è facile tornare alla normalità. Lei, paladina dei diritti delle donne ma personaggio sui generis, decide comunque di confessare quanto è successo nella sua vita. E lo ha fatto in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Asia Argento quasi venti anni fa è stata violentata da un regista di Hollywood. Da carnefice diventa, ancora una volta, una vittima.

"È la prima volta che parlo di Rob Cohen. Tutto è successo nel 2002 mentre giravamo XXX - rivela -. Abusò di me facendomi bere il Ghb, la droga dello stupro. Ne aveva una bottiglia. Ai tempi sinceramente non sapevo cosa fosse. Mi sono svegliata la mattina nuda nel suo letto". Un racconto quello di Asia Argento che mette in mostra, ancora una volta, il lato oscuro di Hollywood. Quel mondo dorato che non è proprio un’isola felice. "È la verità. La cosa più pura di questo MeToo è che una donna si riconosce nell’altra. Se uno tiene una bottiglia di Ghb sicuramente l’avrà dato anche ad altre – continua-. Io avevo rimosso lo stupro. Quando tornò e mi chiese scusa dicendo che era mio amico, offrendosi di aiutarmi a trovare una tata per Anna Lou in America, nel 2002, non avevo ancora iniziato il percorso di analisi per capire cosa mi avesse fatto per due volte. Non avevo nessuno negli Stati Uniti, ero sola", rivela Asia Argento. "Mi sentivo forte del fatto che avevo già girato Scarlet Diva in cui lui. Doveva essersi riconosciuto. Non sapevo che aveva fatto lo stesso a tante altre", conclude.

Nell’intervista, però, oltre a questo racconto choc, Asia Argento parla della sua vita sentimentale e ricorda il compianto Anthony Bourdain. "Lo definisco l’amore della maturità. Era entrato in punta di piedi per non dare più via – ammette -. Era un uomo generosissimo. Con lui parlo sempre. Adesso sono così sola". I suoi problemi personali non sono di certo finiti qui. Asia Argento ad oggi sta combattendo contro una grave crisi depressiva e rivela che prende "quattro pastiglie al giorno per dormire". E ora? Non resta che attendere le ripercussioni di queste dichiarazioni che, sicuramente, alzeranno un altro polverone mediatico.