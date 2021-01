"Cosa non si fa per due soldi..." Bufera per bacio tra Corona e Asia

Prima si prendono, poi si lasciano. Prima si odiano e poi si spalleggiano. Asia Argento e Fabrizio Corona non riescono proprio a stare lontani e dopo un periodo di indifferenza sono tornati l'uno al fianco all'altro. In quale versione (amore o amicizia) non è dato saperlo, ma intanto sui social network la coppia si mostra insieme in versione passionale e le foto dei baci e degli abbracci sul web infiamma la polemica.

Proprio così. Perché se già di per sé i due fanno discutere, figuriamoci insieme e soprattutto quando di mezzo ci sono gli affari. Nelle ultime ore Asia Argento si è immortalata a casa di Fabrizio Corona dove, tra chiacchiere, alcool e sigarette, la coppia non ha mancato di pubblicizzare l'ultima opera letteraria della figlia di Dario Argento. Nelle immagini di Instagram la coppia è tornata a mostrarsi più unita che mai, ma gli scatti in cui Asia Argento e Fabrizio Corona si baciano, si abbracciano e si toccano semi nudi hanno infiammato gli animi.

Meglio che sto zitta va ....però fai la morale a quell'altra..mastatecit", "Pure il bacio è finto. Ma a chi pensate di prendere in giro?", "Cosa non si fa per tirare su due soldi", "Vomito. Lei uno scarto della società e tu Fabrizio cadi sempre più in basso....

La reunion , documentata sia sul profilo dell'attrice sia sulla pagina e nelle storie di Corona, ha scatenato una vera e propria ondata disu Instagram. In tanti si sono scagliati contro la coppia accusata di stare insieme più per visibilità e provocazione che per altro: "".