Asia Argento "con la panza e il tutore": "50 giorni a letto, pensavo di diventare matta"

L’esperienza televisiva di Asia Argento a Pechino Express si è conclusa troppo presto a causa della rottura del ginocchio avvenuta durante una delle prove.

Dopo la messa in onda della puntata che ha rivelato a tutti l’uscita di scena precoce dell’attrice, Asia Argento ha pubblicato sui social uno scatto che la ritrae a letto, con il tutore per la rottura del pollice e del ginocchio. Quello appena trascorso, infatti, è stato per l’attrice un periodo molto complesso che è riuscita a superare grazie ai pochi amici che le sono stati vicini e alla musica, per cui ha lavorato e che le ha tenuto compagnia durante la guarigione.

“ In questa foto di Benassi Jacopo è racchiuso il mio mood di gran parte degli ultimi mesi. Con la panza ed il tutore – ha esordito Asia sui social, mostrando uno scatto che la ritrae in slip, distesa sul letto e raggomitolata su se stessa - . Dopo essermi rotta il ginocchio ed il pollice il 29 ottobre a Pechino Express ho passato più di 50 giorni a letto. Pensavo di diventare matta ”. È stata l’amicizia, ancora una volta, a salvare la Argento dalla pazzia. “ Per fortuna il mio amico mi ha mandato 40 tracce, dalle quali ho estratto 14 nuove canzoni, tutte scritte e registrate nel mio letto – ha continuato a raccontare lei - . Per questo il mio nuovo album si chiamerà “MUSIC FROM MY BED”. Grazie alle pochissime persone che mi sono state vicino durante quelle giornate interminabili. Sapete chi siete. Vi sarò grata per sempre. Bello poter contare su di voi nel momento del bisogno ”.

In tanti hanno espresso il dispiacere per l’uscita di scena di Asia Argento da Pechino Express, programma al quale aveva deciso di parteciparein coppia con l’amica Vera Gemma per “andare oltre gli ostacoli che hanno dentro”. Con queste parole, infatti, l’attrice ha incitato la Gemma a proseguire nella sua avventura in Oriente accanto a Gennaro Lillio formando, con l’ex concorrente del Grande Fratello, la coppia dei “Sopravvissuti”.

Anche questa parentesi televisiva, dunque, ha visto la Argento protagonista, ma per un brevissimo periodo. Asia aveva tentato di ricongiungersi con il piccolo schermo grazie a X Factor ma, dopo le accuse di molestie da parte di Jimmy Bennett, la produzione ritenne opportuno escluderla dal cast dei giudici pur tra il malessere e lo scontento generale. Pechino Express, quindi, poteva rappresentare per lei un nuovo banco di prova ma, anche questa occasione, non le ha portato fortuna. Ci sarà una terza possibilità televisiva per Asia Argento?