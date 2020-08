Asia Argento paparazzata con l'attore di 17 anni, le foto fanno discutere

Braccia attorno al collo, confidenze e affettuosità così Asia Argento è stata pizzicata dai paparazzi mentre, di ritorno da un weekend a Parigi, aspettava il taxi in compagnia di un giovane ragazzo. A pubblicare gli scatti è il settimanale Oggi, che svela l'identità dell'accompagnatore di Asia, un giovane attore, astro nascente del cinema italiano, di 17 anni.

L'attrice è stata sorpresa all’aeroporto di Roma di ritorno da un breve viaggio nella capitale francese. Insieme a lei, in attesa dell'arrivo di un taxi, anche l'attore romano Andrea Pittorino, classe 2002. L'inedita coppia è stata paparazzata in teneri atteggiamenti tra braccia attorno al collo, sorrisi e affettuosità e gli scatti stanno già infiammando l'opinione pubblica. Asia Argento con la sigaretta in mano e lo sguardo perso nel vuoto, il giovane attore è immortalato con la mascherina nera sul volto leggermente abbassata, che si lascia cingere il collo dall'attrice. Scatti che mostrano un feeling particolare tra i due. Se Asia Argento non ha bisogno di presentazioni, per molti lui - Andrea Pittorino - è ancora il piccolo Ambrogino, il nipotino della famiglia Brambilla interpretato nella serie televisiva di successo "Un ciclone in famiglia". Oggi, Pittorino, però - alla soglia del diciottesimo compleanno - è uno dei nuovi volti del cinema italiano, scelto da Gabriele Muccino per un ruolo di spicco nel suo ultimo film "Gli anni più belli" e interprete di molti altri film e serie televisive.