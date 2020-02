Asia Argento piange sui social dopo la sentenza di condanna a Harvey Weinstein

" Harvey Weinstein è ora uno stupratore condannato. Due sopravvissute piangono e festeggiano. Grazie Dio ", così Asia Argento ha accolto la notizia della condanna inflitta dal tribunale di New York al celebre produttore cinematografico statunitense.

Nelle scorse ore la giuria della corte penale di Manhattan ha raggiunto il verdetto nel processo contro Harvey Weinstein avviatosi agli inizi di gennaio. Il 67enne è stato dichiarato colpevole di violenza sessuale di primo grado nei confronti Miriam Haley, sua ex assistente di produzione (per il quale rischia fino a 25 anni di carcere) e di stupro di terzo grado ai danni di Jessica Mann (che potrebbe costarli fino a quattro anni di galera). Asia Argento è stata una delle prime attrici a lanciare il movimento "MeToo" contro il produttore, vittima lei stessa dei tentati abusi del 67enne. Molti, inizialmente, la additarono come una bugiarda e un’approfittatrice della situazione, ma oggi lei festeggia la condanna di Weinstein con un brindisi e si libera di un peso portato dentro per anni.

Poche ore fa, Asia Argento, reduce dall’abbandono improvviso del reality Pechino Express per una frattura al ginocchio, ha pubblicato un post emblematico sul suo canale Instagram. Sul suo profilo social ha condiviso una foto, che la immortala insieme all’amica francese Sam, anche lei vittima delle attenzioni morbose di Harvey, felice e raggiante e le parole di sfogo: " Harvey Weinstein è ora uno stupratore condannato. Due sopravvissute piangono e festeggiano. Grazie Dio. Grazie a tutte le donne coraggiose. Grazie giudice e giuria a New York, questo è anche per te, Anthony ". E Asia ha pianto davvero, come dimostra il video pubblicato nelle storie di Instagram dove, con la voce rotta dall'emozione e le lacrime agli occhi, ha mandato a quel paese tutti quelli che l’hanno giudicata dopo le sue accuse a Weinstein, mandando un segnale di forza e vicinanza a tutte le donne vittime di abusi sessuali, non solo da parte del produttore americano.

Il post condiviso da Asia Argento sul web ha richiamato l’attenzione di migliaia di fan e follower che hanno espresso parole di sostegno e soddisfazione per lei e per la sentenza emessa dai giudici americani. Nell'ottobre del 2017 l'attrice italiana confessò di esser stata stuprata da Weinstein, usato parole forti nei confronti del produttore.