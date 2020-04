Ecco tutta l'ira di Asia Argento: "Devo parlare male degli altri..."

Asia Argento è una gueriera e a Pechino Express 2020 ha fatto la sua rivoluzione, lasciando il segno. Seppur il cammino nell'adventure game di Rai 2 è stato brevissimo, l'attrice è stata comunque l'assoluta protagonista, anche una volta uscita dal gioco. Un evento imprevisto, purtroppo, ha interotto la sua avventura nel reality costringendola ad abbandonare il programma dopo solo 5 giorni a causa di un infortunio al ginocchio. Tra le coppie di concorrenti in gioco comparivano proprio Asia Argento affiancata da un'altra figlia d arte, Vera Gemma, che dopo il grave incidente dell'amica ha proseguito assieme a un altro vip il reality di Costantino Della Gherardesca. Asia Argento, spirito battagliero e imprevedibile, si è tolta qualche "sassolino" smascherando i giochi ipocriti e sotteranei della produzione di Pechino Express, che le hanno rovinato la sua esperienza televisiva.

I rapporti con la compagna di viaggio Vera Gemma sono rimasti buoni, e proprio dialogando con lei nel corso di una chat su Instagram, l'ex moglie di Morgan ha fatto luce su alcuni retroscena, a suo dire, squallidi sul reality della rete 2 della Rai. E non ha perso occasione per lanciare dure accuse, senza peli sulla lingua, contro Pechino Express. Con la schiettezza che la contraddistingue la Argento ha fatto delle rivelazioni choc, ventilando l'accusa diretta che gli autori del format abbiano strumentalizzato il suo dolore in nome dell'audience e, altresì, che tutto il meccanismo del gioco sia artefatto e fittizio, in primis, le "situazioni" tra i concorrenti.

Asia Argento smaschera i giochi occulti di Pechino Express

E' un fiume in piena incontenibile Asia Argento che, nel dialogo aperto e franco con Vera Gemma in una diretta su Instagram, ha esternato il suo sfogo, raccontando alcuni retroscena sul reality condotto da Costantino Della Gherardesca. In piena complicità rivelano ai follower in ascolto degli aneddotti davvero sconcertanti avvenuti durante la loro partecipazione all'adventure game orientale, scatenando un'indignazione generalizzata. In seguito al brutto infortunio la figlia del regista Dario Argento non ha potuto più proseguire il percorso avventuroso nell'ultima edizione di Pechino Express, e la sua compagna di viaggio Vera ha poi fatto coppia con il modello partenopero, Gennaro Lillio. Le due "figlie d'arte", il loro appellativo nel reality, come uno tsunami hanno disvelato al popolo web le dinamiche più segrete avvenute nella loro permanenza a Pechino Express. La pazienza di Asia Argento ha superato il limite di sopportazione e nella diretta IG ha colto l'occasione giusta per dire tutta la verità sui retroscena occulti che muovono gli ingranaggi del noto programma televisivo.

L'irruente attrice si è lanciata all'attacco scagliandosi contro la produzione di Pechino Express. Provata dall'infortunio, la Argento si è vista ignorata e trattata con sufficienza dallo staff del reality game. Spalleggiata dall'amica Vera, Asia ha dato sfogo alla sua ira esplicitando le sue recriminazioni su Instagram: " Io mi ero preparata per 5 mesi con Vera e sono durata 5 giorni. Mi sono rotta il ginocchio, ma anche due dita. Nessuno mi credeva perché non piangevo. Non mi prendevano sul serio perché non frignavo, io il dolore lo so incamerare. Poi in ospedale hanno fatto una pantomima per beccare il mio dolore. Per fortuna non mi potevano riprendere ma a te ti hanno lasciata fuori per poter riprendere il tuo dolore ".

In preda a una rabbia furibonda, la ex di Marco Castoldi ha lanciato accuse a raffica conto Pechino Express: " Lo voglio dire, non me ne f**te un c***o, fatemi causa non me ne frega, a me non mi pagano niente, mi hanno pagato il mimino garantito, ok? Zero, nulla di più. Comunque quella sera siamo tornate e a me avevano fatto un gesso antidiluviano, un gesso sbagliato. Non vedevo una roba del genere dagli anni 80. Mi strizzava tutta la gamba e non stavo bene in quello stato ".

L'intervento durissimo di Asia Argento è scioccante. La bella attrice spiega cosa è avvenuto dopo l'incidente che l'ha vista protagonista durante una prova di immunità in Tahilandia e il comportamento tenuto dalla produzione nei suoi confronti. " Torniamo in albergo e dico 'finalmente potremo bere una birra', ma ci chiamano per fare una pantomima di noi felici perché, avevamo vinto il bonus. Mentre noi volevamo mangiare e bere, perché era un nostro diritto per avere vinto la prova, ci mandano le telecamere e ci chiedono di parlare male degli altri, delle Top, delle cose. Poi la gamba dovevo tenerla su e loro mi hanno chiesto 'Scusa, puoi abbassare la gamba che non si vede nell’inquadratura?' Lì ho risposto 'Mi avete rotto i cogl***' ". Vera Gemma avvalla la tesi della ex compagna di avventura: " Quando hanno iniziato a chiederci cosa pensavamo di tutti i concorrenti uno per uno, Asia era in agonia, con dolori atroci e a un certo punto ha detto 'Mi avete rotto, non me ne frega niente '". La due attrici con determinazione, ma anche con tono ironico, hanno smascherato gli altarini celati dell'adventure game di Rai 2.